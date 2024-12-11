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遺囑讓長子繼承媒體集團 梅鐸被判違法 不得變更家族信託

編譯中心／綜合報導
法庭判決媒體大亨梅鐸不得變更家族信託，將媒體企業主導權移轉至長子拉克蘭一人身上。(美聯社)
法庭判決媒體大亨梅鐸不得變更家族信託，將媒體企業主導權移轉至長子拉克蘭一人身上。(美聯社)

國際媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)的家族繼承官司9月中開庭，「紐約時報」報導，承審專員認為93歲的梅鐸「惡意」修改家族信託繼承，將媒體主導權全數移轉至長子一人，影響其他繼承者的利益。梅鐸有意繼續上訴。

全美關注的新聞集團(News Corp)與福斯集團(Fox Corp)等跨國媒體，企業經營管理與新聞編輯權所屬的遺囑認定官司，6日在內華達州遺囑認定法庭有初步判決結果。

紐約時報取得法庭文件報導，判決梅鐸不得變更家族信託，將媒體企業主導權移轉至長子拉克蘭(Lachlan Murdoch)一人身上。

法庭遺囑認證專員戈爾曼(Edmund Gorman Jr.)認為，梅鐸與現任新聞集團與福斯集團掌舵者拉克蘭，「惡意」修改家族四名成年子女在梅鐸過世後，平均持有家族信託股份的安排。梅鐸律師史崔桑(Adam Streisand)表示，兩人對結果感到失望，有意上訴。另外三名子女聲明滿意此一判決。

梅鐸25年前設立家族信託，與前兩任妻子的四名子女在他過世後將依信託平分股權與企業投票權。不過女兒普蘿登斯(Prudence Murdoch)、伊莉莎白(Elisabeth Murdoch)及小兒子詹姆士(James Murdoch)不認同父親的右派政治立場，梅鐸有意將股權轉至立場相同的拉克蘭，兩陣營為此對簿公堂。

戈爾曼在長達96頁的判決意見指出，這項改變信託計畫小心翼翼推敲造假，意圖讓拉克蘭在企業帝國中長久擔任執行長角色，無視企業成為單人掌握，對公司與家族信託受益者的衝擊。

梅鐸家族在美國掌握保守派媒體包括福斯新聞頻道(Fox News)、華爾街日報(Wall Street Journal)與小報紐約郵報(New York Post)等重要媒體。

梅鐸堅持維繫保守右派報導力量，與三名子女分道揚鑣，新聞媒體版圖近期全數由拉克蘭掌舵。為了確認過世後繼續路線不變，於是變更家族信託安排的遺囑官司。他認為，維持右派立場的新聞報導，取消三名立場較不偏右子女的董事會投票權，符合所有信託受益人的財務利益。

梅鐸 紐約時報 投票

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