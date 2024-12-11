遺囑讓長子繼承媒體集團 梅鐸被判違法 不得變更家族信託

法庭判決媒體大亨梅鐸不得變更家族信託，將媒體企業主導權移轉至長子拉克蘭一人身上。(美聯社)

國際媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)的家族繼承官司9月中開庭，「紐約時報 」報導，承審專員認為93歲的梅鐸「惡意」修改家族信託繼承，將媒體主導權全數移轉至長子一人，影響其他繼承者的利益。梅鐸有意繼續上訴。

全美關注的新聞集團(News Corp)與福斯集團(Fox Corp)等跨國媒體，企業經營管理與新聞編輯權所屬的遺囑認定官司，6日在內華達州遺囑認定法庭有初步判決結果。

紐約時報取得法庭文件報導，判決梅鐸不得變更家族信託，將媒體企業主導權移轉至長子拉克蘭(Lachlan Murdoch)一人身上。

法庭遺囑認證專員戈爾曼(Edmund Gorman Jr.)認為，梅鐸與現任新聞集團與福斯集團掌舵者拉克蘭，「惡意」修改家族四名成年子女在梅鐸過世後，平均持有家族信託股份的安排。梅鐸律師史崔桑(Adam Streisand)表示，兩人對結果感到失望，有意上訴。另外三名子女聲明滿意此一判決。

梅鐸25年前設立家族信託，與前兩任妻子的四名子女在他過世後將依信託平分股權與企業投票 權。不過女兒普蘿登斯(Prudence Murdoch)、伊莉莎白(Elisabeth Murdoch)及小兒子詹姆士(James Murdoch)不認同父親的右派政治立場，梅鐸有意將股權轉至立場相同的拉克蘭，兩陣營為此對簿公堂。

戈爾曼在長達96頁的判決意見指出，這項改變信託計畫小心翼翼推敲造假，意圖讓拉克蘭在企業帝國中長久擔任執行長角色，無視企業成為單人掌握，對公司與家族信託受益者的衝擊。

梅鐸家族在美國掌握保守派媒體包括福斯新聞頻道(Fox News)、華爾街日報(Wall Street Journal)與小報紐約郵報(New York Post)等重要媒體。

梅鐸堅持維繫保守右派報導力量，與三名子女分道揚鑣，新聞媒體版圖近期全數由拉克蘭掌舵。為了確認過世後繼續路線不變，於是變更家族信託安排的遺囑官司。他認為，維持右派立場的新聞報導，取消三名立場較不偏右子女的董事會投票權，符合所有信託受益人的財務利益。