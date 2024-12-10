運動員史上最貴合約 索托簽大都會15年7.65億 揮空也賺4.6萬

洋基隊天才強打、明星外野手簽下15年7億6500萬元的合約，轉戰大都會隊，創下美國體育史上總價值最高的合約。(美聯社)

在世界大賽後，洋基隊的26歲天才強打、明星外野手索托(Juan Soto)恢復自由身，引發搶人大戰，最終由大都會隊一紙15年7億6500萬元的合約拿下索托。這是美國體育史上總價值最高的合約，照索托本季的比賽數據計算，相當於他每揮一棒(即使揮空)都能賺4萬6322元。

美聯社報導，索托本季繳出41支全壘打、109分打點、0.288的安打率。依新合約來計算，他每場出賽收入為31萬4815元，每次上壘安打能賺67萬1053元，或每支全壘打120萬元、每個打點46萬7890元、每次打擊30萬7229元。這是假設索托未來15年間仍然像2024賽季一樣健康和高效，如果他的效率下滑，那麼前述這些表現反而更「值錢」。

當代體育比賽記錄的數據愈來愈細，若按前述方式、平均各項表現的金錢價值，往往能得出令人瞠目結舌的數字，即使拿的不是索托這種超頂級合約。以下便是一些其他球星的「賺錢之道」。

MLB道奇 隊：史奈爾(Blake Snell)

獲得兩屆塞揚(Cy Young)獎的左投史奈爾單季先發次數從未超過32次，若2025年賽季先發32場，每場相當於203萬1250元(計入簽約獎金)；作為對比，另名塞揚得主、底特律老虎隊的史庫柏(Tarik Skubal)2024年整個賽季收入為265萬元。

MLB道奇隊：大谷翔平

雖然大谷的7億元紀錄被索托合約打破，但大谷仍保持著每年7000萬元的平均價值。按照上個賽季數據，大谷每次全壘打或盜壘就賺61萬9469元。

NFL牛仔隊：普瑞斯考特(Dak Prescott)

NFL先發四分衛的場均酬勞都非常高，普瑞斯考特目前合約平均每季值6000萬元，每場例行賽可得約350萬元或每傳球碼數將獲得13688元，一些明星球員則在每場比賽325萬元左右。

柯瑞本賽季以近5600萬元領先聯盟，每場入袋68萬元；如果他只透過三分球獲得報酬，那麼本賽季他每投進一次就賺約16萬1908元。

梅西本季每個進球的收入略高於100萬元，但這只算上MLS的保障薪水，他與邁阿密國際的2.5年合約全額價值至少為1億5000萬元，也就是2024年例行賽中每在場上1秒就能賺到229元。