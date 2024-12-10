泰勒絲「時代」巡演謝幕 總進帳22億 工作人員獎金驚人

流行音樂天后泰勒絲歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」收入估達22億美元，寫下史上最賺錢巡迴演唱會的紀錄。(美聯社)

流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)8日晚間在加拿大 卑詩省的溫哥華，完成了歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)最後一場演出。在全球唱完149場後，演唱會的收入估達22億美元，寫下史上最賺錢巡迴演唱會的紀錄。

歷時近2年走遍5大洲 舉辦149場

泰勒絲在最後一晚的演出中說「我們經環遊了整個世界，我們經歷了很多冒險。這是我一生中做過的最激動人心、最強大、最激動人心、最激烈、最具挑戰性的事情。」最後她向觀眾鞠躬前，她告訴觀眾：「我要感謝你們每一個人，感謝你們成為我一生中最激動人心的篇章。」

「滾石」證實，自2023年3月巡演以來，泰勒絲已向她的表演者和工作人員發放了1.97億元獎金。

流行音樂天后泰勒絲歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」收入估達22億美元，寫下史上最賺錢巡迴演唱會的紀錄。(美聯社)

紐約時報報導，在過去21個月裡，泰勒絲的世界巡演，一直是音樂界最盛大的事；這一現象席捲了流行文化，主導了媒體報導，並促進世界各地的當地經濟。

觀眾平均花費1300元 帶動「泰勒絲經濟學」

根據美國旅遊協會資料，在美國，演唱會觀眾在旅遊、旅館、食物和商品上平均花費1300美元，差不多是足球迷在超級盃 (Super Bowl)的花費。相較於超級盃是一個晚上的一場比賽。

泰勒絲這次巡演，每場選了44首表演曲目，代表其職業生涯10個不同的「時代」，每場表演間長達三個半小時；「時代巡迴演唱會」於2023年3月在亞利桑納州格倫代爾(Glendale)拉起序幕，首先在美國巡演，之後陸續到南美洲、亞洲、澳洲、歐洲多國和加拿大等地演出。最終場於8日在加拿大溫哥華畫下句點。

泰勒絲在巡演期間，發布兩張重製專輯和一張全新專輯，並將演唱會的精華製作成電影版本在戲院演出。去年，泰勒絲也登上「時代雜誌」封面人物。

流行音樂天后泰勒絲歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」收入估達22億美元，寫下史上最賺錢巡迴演唱會的紀錄。(美聯社)

巡演期間共吸引1010萬粉絲現場同歡，對於許多親自前往演唱會，以及數百萬透過粉絲直播觀看的Swifties(泰勒絲粉絲名)而言，這次巡演也是幸福的象徵，不僅是欣賞泰勒絲精彩音樂生涯的一次機會，也慶祝了粉絲與她多年來一起經歷的旅程。據泰勒絲的巡迴公司稱，共有1016萬8008人參加音樂會，等於平均每個座位的票價約為204 美元。

也有憾事…巴西場1粉絲熱死 奧地利場遭恐襲威脅取消

巡迴演出期間曾發生意外，去年11月在巴西里約熱內盧的表演中，一名女性在演唱會期因急性中暑死亡；今年8月，因受恐襲威脅，泰勒絲取消三場在奧地利維也納的演出。

這次巡演不僅打破銷售和觀眾人數紀錄，還產生了所謂的「泰勒絲經濟學」(Swiftonomics)，帶來驚人的經濟效益，甚至聯準會(Federal Reserve)都注意到這一現象。

流行音樂天后泰勒絲8日晚間在加拿大溫哥華，完成了歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」。(美聯社)

調查公司Question Pro估計，泰勒絲的粉絲在美國的消費總額約為50億美元。這個數字還僅僅計入了直接消費，若計入間接消費以及非持票人士在會場外的消費，則可能超過100億美元。

「告示牌」幾個月前曾報導，酷玩樂隊 (Coldplay) 的156 場Music of the Spheres世界巡演門票銷售額達到10億美元。但Eras Tour在截至2023年年底，已是史上第一個總票房突破10億元的巡演，周邊商品的銷售也高達數億元。

加州就業與經濟中心(CCJE)發布報告指出，粉絲消費力高，「演唱會活動對當地旅遊業和仍在疫情影響下掙扎的市中心產生了重大的提振作用」。