家常連鎖餐廳拒接待馬州特教生 家長計畫15日前往抗議

美式連鎖餐廳Cracker Barrel拒絕接待馬里蘭州特殊教育學生，家長極為憤怒，計畫15日前往餐廳抗議。(美聯社)

高速公路沿途常見的美式連鎖餐廳Cracker Barrel拒絕接待馬里蘭州特殊教育學生，家長極為憤怒，計畫15日前往餐廳抗議。

查爾斯郡公校學區 (Charles County Public Schools District)詹姆斯克雷克博士小學(Dr. James Craik Elementary School)日前為自閉症和嚴重認知障礙學生舉辦戶外教學，但是Cracker Barrel餐廳拒絕接待。

Cracker Barrel透過聲明道歉，但當天參加戶外教學的9歲自閉症學童的家長坎貝爾(Stacey Campbell)得知事情經過後怒不可遏，另一家長里德(Dustin Reed)的7歲女兒也參加社區戶外教學，決定在遭拒絕的餐廳所在地舉辦抗議活動。

里德說，他憤怒、悲傷和擔憂，更為女兒哭泣，祈禱她永遠不再有這樣的遭遇。

查爾斯郡公校學區學監納瓦羅(Maria Navarro)聲明，該學區11名學生和7名工作人員3日在馬州 沃爾多夫(Waldorf)的Cracker Barrel餐廳被拒絕接待；學區工作人員先前曾向該餐廳通報到訪團體的規模和目的，結果被告知沒有必要預約。

該學區從11月至5月間每月會參加一次社區戶外教學，讓學生學習實務技能並建立人際關係。

學區特教老師施奈德(Katie Schneider)發電郵給家長說，該餐廳總經理告訴他們，餐廳「無法容納你們這個團體」，並稱該餐廳應從社區教學批准的名單中刪除。

施奈德又說，接著老師和學生下了一個外用訂單，學生們在等待訂單時，遭餐廳工作人員粗魯對待。大約等一個小時後，學生被趕上校車繼續等，最後回到小學用餐。

Cracker Barrel透過聲明解釋，由於「人員配備問題」，有一個用餐區關閉，以至於在處理該學區要求時造成混亂。又說他們了解該學區最近到訪餐廳所受到的服務不如預期，正與領導層合作以便了解事情原委，另表達歉意並修正問題。

針對里德發起的抗議活動。截至8日，已有45人在臉書上的#CanWeEatNow抗議頁面上回應。里德說，抗議活動旨在揭示，不要只因為一些孩子能力不同，就認為他們比其他人差。