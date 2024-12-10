倡議團體發公開信 促拜登卸任前為聯邦死刑犯減刑

倡議團體9日呼籲身為天主教徒的拜登總統，在卸任之前為所有聯邦死刑犯減刑。(美聯社)

多個倡議團體9日發表公開信，呼籲身為天主教徒的拜登 總統在卸任之前為所有聯邦死刑犯減刑為終身監禁不得假釋(life without parole)，因為總統當選人川普 曾說堅定支持死刑。

華盛頓郵報報導，參與公開信連署者包括現任與前任檢察官與警官、前任典獄官員、民權倡議團體以及謀殺案受害者家屬等，信中援引拜登的天主教信仰和民眾反對死刑寫道，必須確認新任政府不會處決在聯邦監獄等待伏法的死刑犯，批評死刑武斷、不公平、有偏見。

目前聯邦死刑犯共有40人，其中包括南卡羅來納州查爾斯頓市(Charleston)非洲裔教友槍擊案兇手、波士頓馬拉松炸彈客、匹茲堡猶太教堂槍擊案槍手。三名兇手都是拜登擔任副總統或總統期間被判死刑。

報導分析，如果拜登為任何死刑犯減刑，可能觸怒贊成死刑的支持者，因為幫死刑犯減刑不能再透過行政命令或法規改回，就連下一任總統也無法推翻。

消息人士說，由於為所有聯邦死刑犯減刑範圍龐大、影響深遠，白宮有可能對部分聯邦死刑犯採取措施減刑，但尚未做出最後決定。

贊成死刑的人士說，死刑犯拖延數十年沒有處決，或者不願判處死刑，對受害者家屬來說，等於造成傷害。

川普第一任執政期間，恢復暫停大約20年的死刑執行，其中有13名死刑犯接受注射死刑，有幾名死刑犯是在拜登就職前幾天伏法。

川普第一任內的司法部 長巴維理(William P. Barr)說，政府必須給受害者與受害者家屬公道，根據司法制度判決執行死刑。

川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)上台後是否恢復執行聯邦死刑，川普政權交接小組並未答覆華盛頓郵報採訪詢問。