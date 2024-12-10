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倡議團體發公開信 促拜登卸任前為聯邦死刑犯減刑

記者顏伶如／綜合報導
倡議團體9日呼籲身為天主教徒的拜登總統，在卸任之前為所有聯邦死刑犯減刑。(美聯社)
倡議團體9日呼籲身為天主教徒的拜登總統，在卸任之前為所有聯邦死刑犯減刑。(美聯社)

多個倡議團體9日發表公開信，呼籲身為天主教徒的拜登總統在卸任之前為所有聯邦死刑犯減刑為終身監禁不得假釋(life without parole)，因為總統當選人川普曾說堅定支持死刑。

華盛頓郵報報導，參與公開信連署者包括現任與前任檢察官與警官、前任典獄官員、民權倡議團體以及謀殺案受害者家屬等，信中援引拜登的天主教信仰和民眾反對死刑寫道，必須確認新任政府不會處決在聯邦監獄等待伏法的死刑犯，批評死刑武斷、不公平、有偏見。

目前聯邦死刑犯共有40人，其中包括南卡羅來納州查爾斯頓市(Charleston)非洲裔教友槍擊案兇手、波士頓馬拉松炸彈客、匹茲堡猶太教堂槍擊案槍手。三名兇手都是拜登擔任副總統或總統期間被判死刑。

報導分析，如果拜登為任何死刑犯減刑，可能觸怒贊成死刑的支持者，因為幫死刑犯減刑不能再透過行政命令或法規改回，就連下一任總統也無法推翻。

消息人士說，由於為所有聯邦死刑犯減刑範圍龐大、影響深遠，白宮有可能對部分聯邦死刑犯採取措施減刑，但尚未做出最後決定。

贊成死刑的人士說，死刑犯拖延數十年沒有處決，或者不願判處死刑，對受害者家屬來說，等於造成傷害。

川普第一任執政期間，恢復暫停大約20年的死刑執行，其中有13名死刑犯接受注射死刑，有幾名死刑犯是在拜登就職前幾天伏法。

川普第一任內的司法部長巴維理(William P. Barr)說，政府必須給受害者與受害者家屬公道，根據司法制度判決執行死刑。

川普提名的司法部長邦迪(Pam Bondi)上台後是否恢復執行聯邦死刑，川普政權交接小組並未答覆華盛頓郵報採訪詢問。

拜登 川普 司法部

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