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3年多來首次 汽油降至每加侖3元以下

記者張聲肇／綜合報導
全美國汽油價格9日跌到平均每加侖2.97元，這是2021年5月迄今最低價。(美聯社)
全美國汽油價格9日跌到平均每加侖2.97元，這是2021年5月迄今最低價。(美聯社)

追蹤油價網站GasBuddy.com表示，全美國汽油價格9日跌到平均每加侖2.97元，這是2021年5月迄今最低價，也是三年多來首度低於3元。

夏季開車出遊旺季結束後，汽油價格就開始下滑，在其他物價10月起又開始止跌走高之際，油價仍持續走低，讓消費者稍有喘息的空間。

奧克拉荷馬州汽油零售每加侖平均2.42元，是全國最低；夏威夷4.48元，全國最高。燃油需求的增長不再像新冠疫情結束後那麼瘋狂，每加侖的價格於去年起就開始穩步走低。

GasBuddy汽油分析師德翰(Patrick De Haan)說，全國均價這麼低，還是1300多天以前的事，也是2015年以來，除了新冠病毒大流行百業關閉避疫期間以外，首度這麼便宜。

德翰指出，油價下跌的壓力可能還要持續一段時間，聖誕節前每加侖再跌個10分至15分錢不無可能。

今年1到9月，成品車用汽油(finished motor gasoline)的產量平均每天比去年同期增加1萬1000桶，美國能源資訊局(US Energy Information Administration)根據這個數字估算需求量。2023年則比2022年增加11.5萬桶。

美國和全球各地的煉油量都有成長，加油站的零售價自然較便宜，終結了俄國入侵烏克蘭造成的供需失調。2022年，美國汽油均價漲破5美元，創下歷史新高。

能源資訊局指出，去年美國煉油總量連續第二年增加，其他地方也因新廠投入生產，如奈及利亞的丹哥提廠(Dangote)日產65萬桶、墨西哥博卡斯廠(Dos Bocas)日產34萬桶，供應大見改善。

油價 奧克拉荷馬州 聖誕節

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