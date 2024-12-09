媒體集團繼承官司 紐時：老梅鐸不得變更家族信託安排

紐約時報取得法庭文件報導，法官判決老梅鐸(圖)不得變更家族信託，將企業主導權移轉至長子拉克蘭一人身上。(路透)

國際媒體大亨梅鐸 的家族繼承官司9月中開庭，「紐約時報」報導，承審法官認為93歲的老梅鐸「惡意」修改家族信託繼承，將媒體主導權全數移轉至長子一人，影響其他繼承者的利益。老梅鐸有意繼續上訴。

全美關注的新聞集團（News Corp）與福斯集團（Fox Corp）等跨國媒體，企業經營管理與新聞編輯權所屬的遺囑認定官司，6日在內華達州遺囑認定法庭有初步判決結果。

紐約時報（New York Times）取得法庭文件報導，法官判決老梅鐸（Rupert Murdoch）不得變更家族信託，將媒體企業主導權移轉至長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）一人身上。

法官小高曼（Edmund Gorman Jr.）認為，老梅鐸與現任新聞集團與福斯集團掌舵者拉克蘭，「惡意」修改家族4名成年子女，在老梅鐸過世後，平均持有家族信託股份的安排。老梅鐸律師史翠珊（Adam Streisand）表示，兩人對結果感到失望，有意上訴。

老梅鐸25年前設立家族信託，與前2任妻子的4名子女在他過世後將依信託平分股權與企業投票權。不過女兒普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）及小兒子詹姆士（James Murdoch）不認同父親的右派政治立場，老梅鐸有意將股權轉至立場相同的拉克蘭，兩陣營為此對簿公堂。

小高曼在長達96頁的判決意見指出，這項改變信託計畫小心翼翼推敲造假，意圖讓拉克蘭在企業帝國中長久擔任執行長角色，無視企業成為單一掌握，對公司與家族信託受益者的衝擊。

普魯登斯、伊莉莎白及詹姆士發表共同聲明，歡迎小高曼的決定，希望各方能走出判決，強化與重建家族成員間的關係。

梅鐸家族在美國掌握保守派媒體包括福斯新聞頻道（Fox News）、華爾街日報（Wall Street Journal）與小報紐約郵報（New York Post）等重要媒體。

老梅鐸堅持維繫保守右派報導力量，與3名子女分道揚鑣，新聞媒體版圖近期全數由拉克蘭掌舵。為了確認過世後繼續走相同路線，於是打變更家族信託安排的遺囑官司。他認為，維持右派立場的新聞報導，取消3名立場較不偏右子女的董事會投票權，符合所有信託受益人的財務利益。