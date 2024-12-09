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2億5600萬勁球頭獎 法拉盛華人超市賣出

記者尤昱程／紐約報導
首獎金額高達2億5600萬元，是紐約州自2020年來首次中頭獎。(記者尤昱程／攝影)
首獎金額高達2億5600萬元，是紐約州自2020年來首次中頭獎。(記者尤昱程／攝影)

另一小賣部開出5萬元三獎

勁球(powerball)彩券7日開出頭獎，幸運的是2億5600萬元的頭獎落在法拉盛華人超市，為紐約州2020年以來首次中得首獎；巧合的是，同日法拉盛另一間小賣部也賣出三獎，獎金高達5萬元，兩大獎接連花落法拉盛，成為當日全美彩票熱點。

本期頭獎彩券由位於皇后區博生大道(Parsons Blvd.)25-03號的華聯超市售出，中獎號碼為1、31、43、55、57，以及勁球22。華聯超市經理方女士表示，這是華人超市數十年來首次開出如此巨額獎項。

開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程／攝影)
開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程／攝影)
超市經理方女士透露，消息出來後，不少民眾前來購買，期盼沾點喜氣。(記者尤昱程／攝...
超市經理方女士透露，消息出來後，不少民眾前來購買，期盼沾點喜氣。(記者尤昱程／攝影)
同日法拉盛另一間小賣部也開出勁球彩券三獎。(記者尤昱程／攝影)
同日法拉盛另一間小賣部也開出勁球彩券三獎。(記者尤昱程／攝影)

未知中獎者是否為華人

「雖然不是我們中獎，但員工一樣感到非常開心。」方女士表示，她是早上收到鄰居通知才得知消息，經過確認後才知消息屬實。中大獎消息傳開後，不少民眾特地來到超市，希望能「沾一點喜氣」。至於中獎者是否為華人，她說，「店裡的顧客有華人，也有不少外族裔，所以還無法確定。」

華聯超市將獲百萬獎勵

根據紐約州彩票規定，售出頭獎彩券的零售商可獲得一定的獎金獎勵，因此售出這次2億5600萬元頭獎的超市預計也將獲得類似金額的獎勵，具體數字仍需等待紐約州彩票機構的官方確認。據華聯超市負責人黃先生透露，該超市將得到100萬元獎勵。

一名剛在該超市購買彩券的李先生表示，得知頭獎與三等獎都開在法拉盛後感到驚喜。他說，「我每周都會來買幾張，希望能沾點好運，不過自己可能沒那個命，就當作是圖個樂趣。」

同日，法拉盛緬街另一間小賣部「Stop & Go」便利店亦售出一張5萬元的三獎彩券，該店由中東裔男子經營，店門外張貼許多過往中獎金額，是彩券玩家經常光顧的店。

此次勁球開獎是今年全美第九次有人中了頭獎，也是紐約州近四年來的首次中到頭獎。頭獎得主將可選擇一次性領取1億2350萬元(稅前)，或分30年按年領取，第一筆款項即刻支付，之後每年遞增5%。

隨頭獎開出，目前勁球頭獎金額已回落至2000萬元，然而另一熱門彩券兆彩(Mega Millions)的獎金池則累積至6億1900萬元，吸引眾多玩家期待下次開獎。

勁球彩券每張售價2元，每周開獎三次，分別為每周一、周三和周六晚間11時。玩家可透過應用程式核對中獎結果，確認是否成為下一位幸運者。

華人超市 法拉盛 勁球

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