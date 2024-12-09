周末票房 「海洋奇緣2」續航力十足 全球賣座破6億

迪士尼動畫電影「海洋奇緣2」上映第二個周末持續稱霸票房榜單，再吸金5200萬元，國內總票房達到3億元，超越第一部的成績，全球票房狂賣6億元。(美聯社)

迪士尼 動畫電影「海洋奇緣2」(Moana 2)上映第二個周末持續稱霸票房榜單，再吸金5200萬元，國內總票房達到3億元，超越第一部的成績，全球票房狂賣6億元。

續集的優異表現還打破感恩節 後周末的紀錄，超越2019年同期「冰雪奇緣2」(Frozen II)的3520萬元(數據未依通貨膨脹調整)，並且已經成為今年度票房收入最高的前五名電影之一。

今年票房前五名中有三部為迪士尼電影，除了「海洋奇緣2」，還包括「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)、「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)；迪士尼大片「獅子王：木法沙」(Mufasa)也將於12月20日上映。

這次周末新上映的電影包括A24恐怖喜劇「Y2K」、裘德洛主演犯罪驚悚片「教團」(The Order)，但都難以與「海洋奇緣2」、「魔法壞女巫」(Wicked)、「神鬼戰士II」(Gladiator II)等感恩節強片匹敵。

「魔法壞女巫」為周末票房第二名，再添3490萬元，上映三周的國內總票房累計3億2050萬元，全球總票房達4億5560萬元。

「神鬼戰士II」排名第三，票房為1250萬元；「紅色一號」(Red One)排名第四，票房為700萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「這些持續在電影院播映的電影將創造動力，將年度票房推至85億元以上。」

新冠疫情 前，110億元票房已經成為電影業的年度標準，疫情後最接近這一水平的是去年，達到90億元。

今年起步緩慢，德加拉貝迪安說直到幾個月以前，甚至能否達到80億元都還有疑問，但自感恩節以來的兩周，與去年的差距已經縮小5%以上。