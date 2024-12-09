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被偷20年失而復得 「綠野仙蹤」道具鞋德州拍出2800萬元

編譯俞仲慈／綜合報導
經典電影「綠野仙蹤」片中女主角所穿著的紅寶石便鞋，7日在德州舉行公開拍賣，以2800萬元賣出，締造影史新紀錄。(歐新社)
經典電影「綠野仙蹤」片中女主角所穿著的紅寶石便鞋，7日在德州舉行公開拍賣，以2800萬元賣出，締造影史新紀錄。(歐新社)

經典電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)片中至關重要的紅寶石便鞋，20年前在明尼蘇達州一家博物館遭竊，所幸失而復得，7日在德州舉行公開拍賣，吸引買家競標，最終以2800萬元賣出，締造影史新紀錄。

有線電視新聞網(CNN)報導，已故女星茱蒂嘉蘭(Judy Garland)在「綠野仙蹤」穿過的紅寶石便鞋在拍賣會創下好萊塢電影道具最高價紀錄。

海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)執行副總馬達萊娜(Joe Maddalena)公布新聞稿指出：「茱蒂嘉蘭的紅寶石便鞋是其他好萊塢電影道具無法與之媲美。」並強調：「這一驚人結果，反映電影與電影紀念品對美國文化以及對收藏家的重要性。」

報導指出，這雙鞋起標價為155萬元，共有25位買家競標，價格一路飆漲，最終一位買家透過電話以2800萬元天價得標，再加上佣金費用，總價高達3250萬元，幾乎是預估價格300萬元的11倍。

海瑞得拍賣行公關副總裁威隆斯基(Robert Wilonsky)表示：「這雙道具鞋價值3250萬元，是世上最有價值的電影珍寶，也使得此次成為有史以來最成功的娛樂道具拍賣會。」

「奧茲國的紅寶石鞋」(The Ruby Slippers of Oz)一書作者湯瑪斯(Rhys Thomas)也表示，這雙道具鞋不僅是電影道具、不僅是電影歷史更直言：「它超越好萊塢，成為整個美國最有力的純真象徵。」

根據報導，這雙道具鞋是收藏家蕭恩(Michael Shaw)借給明尼蘇達州「茱蒂嘉蘭博物館」(Judy Garland Museum)展出，卻在2005年失竊，直到2018年才被聯邦調查局(FBI)意外尋獲，並在今年交回失主手上。

至於竊賊馬汀(Terry Martin)與薩利特曼(Jerry Hal Saliterman)如今已經是年逾70歲的老人，落網後被指控犯下盜竊罪，前者於2023年認罪，但後者仍堅稱自己無罪。

海瑞得拍賣行宣稱，「綠野仙蹤」使用的道具鞋至今僅存四雙，其中一雙收藏於「史密森尼國家美國歷史博物館」(Smithsonian's National Museum of American History)。

拍賣 博物館 好萊塢

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