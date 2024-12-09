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大學新鮮人 拜倫川普宅在家打電動 不愛參加派對

編譯俞仲慈／綜合報導
拜倫川普最近一次公開亮相，是在他父親的勝選之夜。(美聯社)
拜倫川普最近一次公開亮相，是在他父親的勝選之夜。(美聯社)

總統當選人川普選勝之夜，小兒子拜倫(Barron Trump)難得公開亮相，帥氣的外型成為網友熱搜對象，不過剛成為大學新鮮人的拜倫，卻不愛社交活動，反而喜歡宅在家裡打電動。

每日郵報(Daily Mail)報導，18歲的拜倫今年進入紐約大學就讀，不同於其他大學新鮮人忙著參加派對、結識異性，多半宅在家裡打電動，其實川普過去也曾公開表示小兒子拜倫是電玩迷。

紐約大學多名學生向八卦媒體TMZ表示，拜倫待在校園裡的時間其實很少：「他幾乎不存在。」 並透露拜倫上課時，總是喜歡坐在教室後面，下課後就快速離開教室、搭乘在外等候的座車離開。

同學們認為拜倫身邊總是有特勤人員跟著，使他難以擁有正常大學生的生活，不過拜倫卻透過自己喜歡的電玩與同學保持聯繫。

TMZ報導指稱，拜倫曾「要求紐約大學同學提供Discord用戶名與玩家代號，以便大家一起玩線上遊戲」，Discord是一種社交軟體，可提供遊戲玩家彼此聯絡或聊天，至於拜倫最喜歡的電玩遊戲是FIFA，同學也形容拜倫個性冷靜、友好。

2006年出生的拜倫是川普與第三任妻子梅蘭妮亞唯一的孩子，不過與其他名人子女不同，拜倫從小避開鎂光燈，住在紐約市一棟豪華頂層公寓，並在上西區一所私立貴族學校就讀，直到川普首次當選總統，才遷居華府，直到川普卸任。

今年拜倫高中畢業，川普仍在百忙之中出席小兒子畢業典禮；川普勝選之夜，身高6呎9吋的拜倫與父母一起出現在舞台上，更引起外界對這位翩翩少年的關注。

連2010年、當時四歲的拜倫準備第一次上學的影片也在社群媒體暴紅，只見拜倫操著一口濃重斯洛維尼亞口音說道：「我喜歡我的手提箱。」並問媽媽：「我現在必須去學校嗎？」梅蘭妮亞回答：「是的，你要先吃午飯，然後去學校。」一旁的川普還提醒兒子：「你可以閱讀、寫作與算術。」該影片已經累積數百萬次點閱率。

川普 紐約大學 梅蘭妮亞

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