美鐵2024年載客量創紀錄 達3280萬人次

美國國家鐵路公司2024會計年度載客量達3280萬人次，較上個會計年度增加15%，創史上最佳紀錄。(路透)

美國國家鐵路公司(Amtrak)發布新聞稿指出，2024會計年度載客量達3280萬人次，較上個會計年度的2860萬人次增加15%，創史上最佳紀錄；美鐵自新冠疫情 爆發後，已投資45億元改善最廣泛的基礎設施，預計到2040年以前要達到載客量6600萬人次。

有線電視新聞網(CNN)4日報導，美鐵執行長賈德納(Stephen Gardner)表示，今年載客量創新高，指出全國旅客都追求高效率的旅遊方式，該公司將致力於滿足這項需求。

新冠疫情打亂本來的搭車習慣之後，美鐵陷入財務困境；賈德納曾預測至少要花五年才能彌補2020年時的損失；美鐵投入45億元，進行迄今最廣泛的基礎設施改建、轉型列車車隊，此外，該公司也收到聯邦競爭力補貼資金逾100億元，支持公司目前以及未來的建設專案。

美鐵深具雄心的計畫中，包括停止行使歷史達151年的巴爾的摩到波多馬克隧道，另闢路徑以紓解華府與新澤西之間的塞車與誤點。

史上首見的計畫刺激美國國鐵史無前例的成長，雇用數千專業員工以改善乘客體驗，擴張鐵路網，建設新路線，升級車站設施，美鐵新計畫範圍並不僅限於繁忙的東北部走廊，還20年來首度準備重啟服務墨西哥 灣路線。自2025年起，一天將有兩班列車奔馳於紐奧良(New Orleans)及阿拉巴馬州 莫比爾市(Mobile)之間。

北卡羅來納、維州、賓州及緬因的列車乘客也會見到他們火車路線升級，以及開闢69處城市之間的新客運路線。