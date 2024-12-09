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未申報屬輕罪…數萬富人不報稅 IRS緊追

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦現行所得稅法明定未申報屬輕罪，導致數萬富人拒提申報書，國稅局已針對這些富人查稅。圖為2022年個人所得稅1040申報表。(美聯社)
聯邦現行所得稅法明定未申報屬輕罪，導致數萬富人拒提申報書，國稅局已針對這些富人查稅。圖為2022年個人所得稅1040申報表。(美聯社)

聯邦現行所得稅法明定「以多報少、申報不實」屬於重罪，但未申報卻屬輕罪，導致全國數以萬名富人拒絕提交申報書並拖延繳稅，成為近來國稅局積極查稅的對象。

根據CNBC獨家獲得的資料，許多富裕納稅人長期拒絕提交所得稅申報表，就是看準聯邦稅法漏洞，認為不提交申報表只不過是觸犯輕罪，即使罪名成立，刑期也不超過一年，加上國稅局與司法部人力有限，決定賭一把再說。 

不過2022年「降通膨法」(Inflation Reduction Act)上路後，國稅局獲得更多資源，已於2024年2月，針對2017年以來、年收入逾40萬元、卻從未申報的納稅義務人寄送12萬5000封申報通知書，呼籲這批「高收入未申報者」(high income non-filers)盡速提交申報表。 

國稅局官員指出：「我們已經有所進展，但仍有許多工作尚待完成，我們將繼續調查這批人，我們絕不會放棄。」 

根據今年9月統計資料，追討所得稅進行半年內，已對近2萬1000名未申報的富人，追討回1億7200萬元稅金；接著三個月內，補交納稅申請表的人數增加至2萬6000人，累計追回稅金高達2億9200萬元，

不過根據聯邦參院財務委員會(Senate Finance Committee)資料顯示，截至今年8月止，收到申報通知書的2萬5000位富人之中，僅5460人(年收入逾100萬元者)提交申報表。

國稅局向聯邦參院財務委員會寄發的電子郵件，坦承對數千名拒絕繳稅的百萬富翁束手無策：「絕大多數情況下，司法部與國稅局需把資源投入重罪調查與起訴，因此針對未申報者展開刑事調查和起訴的可能性非常低。」

由於富人拒絕繳稅等同將聯邦財政負擔轉移給其他納稅人，嚴重影響國民繳稅意願：「高收入納稅義務人違規行為，對於稅收管理與繳稅具有顯著的破壞作用。」因此財政部已經考慮修法要加重不申報者的法律刑責。

國稅局 司法部 參院

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