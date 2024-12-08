我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

川普出席聖母院重建開幕 重返世界舞台

白宮國安顧問：美「極高層官員」電話 遭中國駭客竊聽

編譯盧炯燊／綜合報導
白宮負責網路及新興技術的副國家安全顧問紐伯格。(路透)
白宮負責網路及新興技術的副國家安全顧問紐伯格。(路透)

白宮負責網路及新興技術的副國家安全顧問紐伯格(Anne Neuberger)在中東國家巴林首都出席區域安全會議「麥納麥對話」(Manama Dialogue)期間向記者表示，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)在其活動中，入侵了全球各地的電信基礎設施，涉及幾十個國家，包括最少八家美國電信公司；她更直指有「非常高層」的美國政治人物的電話遭竊聽及錄音。

紐伯格說，雖然有大量美國人資料可能遭竊，但中國駭客這次行動的目標，更明顯具有針對性，「我們相信，他們竊聽並錄音的的實際電話數量，主要集中在非常高階的政治人物身上。」

她沒有詳細說明，哪些成為目標人物的身分，只說「我們仍在調查駭客活動的範圍和規模。」

今年9月25日華爾街日報報導這個名為「鹽颱風」的中國駭客組織，至少已有數個月滲透到美國電信及寬頻服務供應商的網路，可能已進入聯邦政府獲法院批准的網路竊聽系統內，構成嚴重國安風險。根據聯邦法律，電信和寬頻供應商必須允許當局監聽及截取電子資訊，而「鹽颱風」滲入該監控系統內等於隨時取得信息。

紐約時報在10月也指出，中國駭客除攻擊拜登政府官員外，當時正在競選總統的川普及其家庭成員均是對象。

美國官員透露，中國駭客入侵的電信公司包括威瑞森通信(Verizon Communications)、美國電話與電報公司(AT&T) 及流明科技(Lumen Technologies)。但三家電訊商的發言人一直拒絕對「鹽颱風」之事置評。

被指涉及的「鹽颱風」，微軟在今年8月的研究報告中指出，它是設於中國的國家級駭客組織，自2020年以來就很活躍，專注於間諜活動及竊取資料，目標對象主要是北美及東南亞。除了「鹽颱風」名字外，有其他網路安全公司稱之為GhostEmperor和FamousSparrow。

中國一直否認西方國家有關中國駭客網路入侵的指控，駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇一再發聲明表示， 「中方堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路盜竊行為」。

駭客 拜登 東南亞

上一則

珍珠港事件83周年 僅剩16英雄在世

下一則

犯罪率高 中西部房價暴跌 芝加哥尤慘 富豪賣豪宅砍價一半

延伸閱讀

中國透過駭客組織「鹽颱風」入侵 美高階官員遭錄音

中國透過駭客組織「鹽颱風」入侵 美高階官員遭錄音
憂川普上任後報復 白宮討論「預先特赦」反川人士

憂川普上任後報復 白宮討論「預先特赦」反川人士
中駭客入侵美電信公司 行動持續中 官員：嚴重國安威脅

中駭客入侵美電信公司 行動持續中 官員：嚴重國安威脅
美電信遭駭 紐時：暴露美方掌握中國間諜名單

美電信遭駭 紐時：暴露美方掌握中國間諜名單

熱門新聞

聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33
一名消費者在新澤西州一處亞馬遜櫃檯退回網上購買的商品。黑色星期五的消費行為，常見狂買之後就狂退。(美聯社)

黑五狂買後狂退貨 商家吃不消開始收手續 消費者也不滿

2024-12-02 12:12
理容費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態。(路透)

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

2024-11-30 14:45
紐約時報報導梁成運的經歷。(中央社)

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

2024-12-03 09:42
科技富豪艾利森(Larry Ellison，前排中)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯，前排左一)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

密大狼獾隊搶到明星球員 富豪艾利森華裔妻子受矚目

2024-12-03 10:49

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元