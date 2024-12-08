白宮國安顧問：美「極高層官員」電話 遭中國駭客竊聽

白宮負責網路及新興技術的副國家安全顧問紐伯格。(路透)

白宮負責網路及新興技術的副國家安全顧問紐伯格(Anne Neuberger)在中東國家巴林首都出席區域安全會議「麥納麥對話」(Manama Dialogue)期間向記者表示，中國駭客 組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)在其活動中，入侵了全球各地的電信基礎設施，涉及幾十個國家，包括最少八家美國電信公司；她更直指有「非常高層」的美國政治人物的電話遭竊聽及錄音。

紐伯格說，雖然有大量美國人資料可能遭竊，但中國駭客這次行動的目標，更明顯具有針對性，「我們相信，他們竊聽並錄音的的實際電話數量，主要集中在非常高階的政治人物身上。」

她沒有詳細說明，哪些成為目標人物的身分，只說「我們仍在調查駭客活動的範圍和規模。」

今年9月25日華爾街日報報導這個名為「鹽颱風」的中國駭客組織，至少已有數個月滲透到美國電信及寬頻服務供應商的網路，可能已進入聯邦政府獲法院批准的網路竊聽系統內，構成嚴重國安風險。根據聯邦法律，電信和寬頻供應商必須允許當局監聽及截取電子資訊，而「鹽颱風」滲入該監控系統內等於隨時取得信息。

紐約時報在10月也指出，中國駭客除攻擊拜登 政府官員外，當時正在競選總統的川普及其家庭成員均是對象。

美國官員透露，中國駭客入侵的電信公司包括威瑞森通信(Verizon Communications)、美國電話與電報公司(AT&T) 及流明科技(Lumen Technologies)。但三家電訊商的發言人一直拒絕對「鹽颱風」之事置評。

被指涉及的「鹽颱風」，微軟在今年8月的研究報告中指出，它是設於中國的國家級駭客組織，自2020年以來就很活躍，專注於間諜活動及竊取資料，目標對象主要是北美及東南亞 。除了「鹽颱風」名字外，有其他網路安全公司稱之為GhostEmperor和FamousSparrow。

中國一直否認西方國家有關中國駭客網路入侵的指控，駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇一再發聲明表示， 「中方堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊和網路盜竊行為」。