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憂安全停送貨華府2非裔社區卻照收會費 亞馬遜挨告

編譯周芳苑／綜合報導
疾駛中的亞馬遜送貨卡車。亞馬遜因擔心貨車駕駛安全，悄悄取消華府兩個非裔社區的快捷送貨服務，卻照樣收取會員費累計達數百萬元，而遭到哥倫比亞特區市政府提告。(路透)
疾駛中的亞馬遜送貨卡車。亞馬遜因擔心貨車駕駛安全，悄悄取消華府兩個非裔社區的快捷送貨服務，卻照樣收取會員費累計達數百萬元，而遭到哥倫比亞特區市政府提告。(路透)

網路零售平台亞馬遜(Amazon)因擔心貨車駕駛安全，悄悄取消華府兩個非裔社區的快捷送貨服務，卻照樣收取數百萬元會員費，哥倫比亞特區市政府4日因此提出控告。

亞馬遜的Prime會員服務每年向消費者收取139元或每月14.99元的會員費，以獲得快捷送貨以及其他加值服務。

哥倫比亞特區向哥倫比亞特區高等法院提出的訴狀稱，2022年中，總部位於西雅圖的亞馬遜，將大華府地區兩個郵遞區號分別為20019和20020的低收入社區，排除在快捷送貨範圍外，改委由優比速(UPS)和美國郵局(USPS)等第三方送貨。

亞馬遜發言人南特爾(Kelly Nantel)聲明，這兩個社區潛存著專門針對亞馬遜包裹送貨司機的惡意行為，因此特意調整送貨路線和時間。

哥倫比亞特區檢察長辦公室指出，亞馬遜交貨速度因此變慢，卻未將這一番調整告知這兩個郵遞區號的Prime會員，在新客戶註冊Prime會員時也未揭露此二區域被排除在快捷送貨範圍外，照樣收取會費。

特區檢察長施瓦爾布(Brian Schwalb)說，亞馬遜向第7 、8 區數以萬計辛勤工作的居民，收取包括加快送貨服務在內的會員費，卻未兌現承諾。

住在這兩個郵遞區號的亞馬遜Prime會員人數將近5萬名，占該區人口近一半。這些Prime會員過去四年訂購了超過450萬個包裹；由於鄰近零售店少、又是美食沙漠，社區民眾更加依賴亞馬遜。

2021年之前，這兩個地區72%以上的Prime會員包裹平均在兩天內送達，去年降至24%；華府其他地區會員貨品兩天送達的比率為75%。

顧客抱怨送貨速度慢，亞馬遜辯稱是由於交通的不確定情因素，並非亞馬遜的決策。

檢查官請求法院下令禁止亞馬遜從事不公平或欺騙行為，賠償受影響的Prime會員、以及支付民事罰金。

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