珍珠港事件83周年 僅剩16英雄在世

珍珠港事件的美軍倖存者目前只剩16人在世，其中現年104歲的艾拉·沙布特別重回現場，追念昔日袍澤，也受到年輕一代水兵的致敬。(美聯社)

1941年12月7日，日軍偷襲夏威夷 珍珠港共造成2403人死亡，將美國捲入二次世界大戰。83年之後，當年事件的美軍倖存者只剩16人在世，向後人傳述英雄事蹟。

這天在全美各地和白宮 都有儀式紀念珍珠港事件83周年，珍珠港亞利桑納號戰艦紀念館更聚集了數千人，向最偉大的一代成員致敬，其中包括了當時在惠特尼號戰艦(USS Whitney)上服役，現已102歲的史蒂文斯(Ken Stevens)，以及在多賓號戰艦(USS Dobbin)上服役的104歲沙布(Ira Schab)。

1941年12月7日，日軍偷襲夏威夷珍珠港，美國海軍驅逐艦蕭爾號遭炸彈直接命中爆炸。這場戰役共造成2403人陣亡，也將美國捲入二次世界大戰。(美聯社)

沙布的家人向有線電視新聞網(CNN)旗下的「夏威夷新聞」(Hawaii News Now)表示，老爺子最初並不想返回珍珠港，因為那段回憶實在太痛苦了。但當看到在世的戰友人數逐年凋零後改變了心意。不良於行的他為了這趟行程，接受了長達6周的物理復健治療，家人籌集了5000多元旅費，幫助他從俄勒岡家鄉前往夏威夷，向當年袍澤致敬。

12月3日當他抵達機場時，受到太平洋艦隊樂隊及珍珠港-希卡姆聯合基地儀仗隊的軍禮迎接。

柯蒂斯號戰艦(USS Curtiss)水兵，現已100歲的費南德斯(Bob Fernandez)原本也準備親到珍珠港參加紀念儀式，但最終因為健康問題而未能成行，改為參加家鄉加州 舉行的紀念活動。

費南德斯對記者表示，回憶遭到偷襲時仍然感到震驚，當時根本不知道發生了什麼事，更不知道已捲入一場世界戰爭。

另一名老兵，當年只有17歲的水兵科勒(Earl Kohler)，遇襲後奉命在溝渠避難並原地等候命令，但他未予理會，反而跑去取彈藥，與戰友們奮勇作戰，擊退第二波日本轟炸機。

他向CNN表示，「你永遠不會逃避挑戰或戰鬥，總是會奔向它。你無法透過逃避來擊敗它們。」