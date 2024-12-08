駁回特斯拉付500億薪酬案 馬斯克轟法官

特斯拉股東會第二次投票，同意發給執行長馬斯克500多億元的薪酬，上周再度遭到德拉瓦州衡平法院法官否決，指其程序違法，有諸多「致命缺點」。(美聯社)

特斯拉 股東會第二次投票 ，同意發給執行長馬斯克 500多億元的薪酬，但上周再次遭德拉瓦州衡平法院法官麥考米克(Kathaleen McCormick)否決，指其程序違法，有諸多「致命缺點」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，本案法律攻防是世界首富馬斯克槓上全國最著名的商業法院，就特斯拉這家全國最動見觀瞻公司之一，其執行長薪酬是否經得起法規考驗。

馬斯克3日在X社媒平台貼文，批評判決結果，表示「公司投票該由股東控制，而非法官。」

特斯拉公司也上X貼文呼應馬斯克，並誓言上訴，「德拉瓦州一法官竟然否決絕大多數股東兩次投票，公司是股東的，而投票結果是按馬斯克的價值來支付他的薪酬」。

麥考米克本周的判決，重申1月的判決結果；法官在判決中廢棄特斯拉2018年投票，擬提供給馬斯克的薪酬包裹，理由是協商薪酬時，董事會成員欠缺獨立性，馬斯克動用影響力左右協商而麻煩叢生，故協商為不當。

股東會6月第二次投票，顯示逾七成支持給馬斯克的薪酬包裹，馬斯克的律師團提起訴願，麥考米克法官因此修訂判決以資回應。

馬斯克的律師團主張，最初協商時的缺點已充分揭露，但股東還是再次投票決定，支持該薪酬包裹，進一步申明第二次股東投票，已彌補麥考米克法官指出，該薪酬包裹起初的麻煩點。

研究企業法的杜蘭大學(Tulane University)教授利普頓(Ann Lipton)指出，麥考米克法官第一次判決裡已解決的問題，本周判決書裡未再重審；「辯方認為，第一次判決意見既然已可得而知，那麼再次叫股東對馬斯克的薪酬投票一次，或許就能解決麻煩。不對，他們沒解決。」

麥考米克法官在第一次判決裡，對特斯拉公司授予馬斯克的權力就很有意見，指出他在公司握有很大股權，與董事會成員關係密切，因此傷害到薪酬包裹案背後的協商過程。