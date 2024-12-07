我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

研究：禽流感病毒突變一次 就可能人傳人

記者張聲肇／綜合報導

最新發表的研究報告指出，禽流感病毒只要突變一次，就可能導致人傳人，不過 H5N1病毒株已經猖獗20年，迄今未見突變，儘管如此，仍有專家稱此發現有如「醍醐灌頂」。

史克瑞普斯研究所(Scripps Research Institute)研究員5日在「科學」期刊發表論文指出，禽流感病毒株只需突變一次，傳遍牛群後，就會衍生出能夠輕易附著在人類細胞上的「新種病毒」，比過去一般所想像直截了當得多。

突變後的禽流感病毒很容易附著到細胞受體蛋白質上，引發人傳人的危機。不過，報告指出，目前為止，科學界還沒看過禽流感人傳人的案例。

未參與此研究的凡德比大學醫學院傳染病學教授夏夫諾(William Schaffner)認為，這項發現該讓大家清醒過來，因為他過去都不知道，病毒只需突變一次，就可以附著在人類細胞的受體上。

不過，他說，禽流感病毒H5N1病毒株在地球猖獗已20年，繁衍了百千萬億次，在科學界嚴密監看下，從未出現研究報告所形容的突變。

未參與本研究，但鑽研禽流感多年的威斯康辛大學病毒學教授河岡義裕(Yoshihiro Kawaoka)從統計的觀點推測，被H5N1感染的牛隻和人，體內大概早就有突變種病毒，因為禽流感病毒每一萬個有傳染力的分子，就有一個是突變分子。

史克瑞普斯研究所分子醫學系教授保羅森(James C. Paulson)是本報告作者，他和其他頂尖科學家都贊同，從統計學的角度看，H5N1病毒株已經突變的說法成立，只是還沒被發現。再說，H5N1變種要人傳人，仍有障礙。

H5N1禽流感2021年底開始在北美擴散，迄今已在美國感染700隻牧牛和58人。這58人大多數是農場勞工，和牛群家禽緊密接觸，感染均屬輕症，如結膜炎(紅眼病)，唯一令人擔憂的病例是加拿大卑詩省一名青少年，到11月26日，已住院逾兩周。禽流感住院死亡率大於30%。

流感 變種病毒 勞工

上一則

疫苗接種率下降…感恩節當周 百日咳病例10餘年新高

下一則

批洛時快成「回音室」 華裔東家黃馨祥要為報導加「偏見計」

延伸閱讀

禽流感病毒突變一次 就可能人傳人…專家：醍醐灌頂

禽流感病毒突變一次 就可能人傳人…專家：醍醐灌頂
頻被檢出禽流感病毒 Raw Farm全面召回乳製品

頻被檢出禽流感病毒 Raw Farm全面召回乳製品
加州雞蛋短缺 好市多也買不到

加州雞蛋短缺 好市多也買不到
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

熱門新聞

聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33
一名消費者在新澤西州一處亞馬遜櫃檯退回網上購買的商品。黑色星期五的消費行為，常見狂買之後就狂退。(美聯社)

黑五狂買後狂退貨 商家吃不消開始收手續 消費者也不滿

2024-12-02 12:12
理容費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態。(路透)

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

2024-11-30 14:45
紐約時報報導梁成運的經歷。(中央社)

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

2024-12-03 09:42
科技富豪艾利森(Larry Ellison，前排中)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯，前排左一)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

密大狼獾隊搶到明星球員 富豪艾利森華裔妻子受矚目

2024-12-03 10:49

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控