送餐公司HelloFresh被控非法雇用童工 勞工部調查

全美最大送餐公司HelloFresh的員工正在打包顧客訂購的餐點。該公司在伊利諾伊州的一家包裝廠，被控今年夏天違法雇用移民童工，引起聯邦勞工部關切並展開調查。(美聯社)

全國最大送餐公司HelloFresh在伊利諾伊州的一家食品包裝廠，被控今年夏天違法雇用移民童工，引起聯邦勞工部 關切並展開調查。

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，向聯邦監管機構檢舉HelloFresh非法雇用童工的全國性非營利組織「移民團結」(Immigrant Solidarity)執行董事卡瓦佐斯(Cristobal Cavazos)指出，至少有六名青少年、包括來自瓜地馬拉的非法移民 ，在HelloFresh工廠上夜班；他並強調：「他們是從事危險工作的未成年人。」

負責為HelloFresh招聘員工的人力仲介公司Midway Staffing是否涉及違法，勞工部也一併進行調查。

HelloFresh發言人發布聲明指出：「我們一得知指控後，立即終止合作關係。」並強調：「我們對於任何形式雇用童工均為零容忍，我們已採取行動，確保沒有未成年人在我們工廠上班或進入廠房。」並透露該廠位於伊利諾州奧羅拉(Aurora)，於2020年被HelloFresh收購。

根據勞工部調查，2024財年全美各行業累計雇用4030名童工，其中起訴的736起案件有近半數涉嫌違法雇用未成年人。

根據法院文件，一家衛生工程承包商被控從2019年9月至2023年9月間，雇用11名童工在位於愛阿華州蘇城(Sioux City)豬肉加工廠上夜班，而在上個月遭到聯邦裁罰；還有今年9月間，三名青少年移民控告麻州 一家海鮮加工廠強迫未成年人「進行危險的徹夜輪班」，而且「在2023年初連13歲少年也違法受雇在全國各肉品加工廠上班。」

全國消費者聯盟(National Consumers League)童工權益主管馬基(Reid Maki)直言：「非法雇用童工從事危險工作的現象仍持續發生，孩子們經常接觸腐蝕性化學物質、上夜班、甚至熬夜後直接上學。」並呼籲：「問題很普遍，勞工部急需獲得國會撥款來增加檢查員人數。」