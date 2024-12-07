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退私人健保轉聯邦醫保者 公帑多支出27%

記者顏伶如／綜合報導
最新研究報告指出，原本透過私人保險公司參加紅藍卡優勢計畫的民眾，如果轉回傳統型聯邦醫療保險，反而造成政府成本開銷因此增加。(美聯社)
最新研究報告指出，原本透過私人保險公司參加紅藍卡優勢計畫的民眾，如果轉回傳統型聯邦醫療保險，反而造成政府成本開銷因此增加。(美聯社)

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)最新研究報告指出，原本透過私人保險公司參加紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的民眾，如果轉回傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)，反而讓政府成本開銷因此增加。報告指出，由此可見私人保險業者對於較為昂貴的醫療項目經常拒絕給付。

2022年裡，離開私人保險公司紅藍卡優勢計畫的民眾，與傳統型紅藍卡參加者相比，讓政府開銷增加27%。

「凱瑟家庭基金會」報告指出，增加開銷當中有三分之一來自於昂貴的養老院開銷。日前參議院調查報告發現，私人保險公司對於養老院開銷拒絕給付機率極高。

私人保險公司對於紅藍卡優勢計畫參加者就醫，通常採取預先授權(prior authorization )機制，對於看診項目、挑選醫師做出限制。傳統型聯邦醫療保險則很少規定預先授權。

聯合健保(UnitedHealthcare)50歲執行長湯普森(Brian Thompson)4日在曼哈頓酒店外遭槍擊後送醫不治，媒體報導傳出槍手行兇可能與保險公司拒絕給付有關，讓各界擴大檢視聯合健保等保險公司的作法。截至6日為止，槍手依然在逃。

「凱瑟家庭基金會」報告與華爾街日報11月刊登的調查報導吻合。華爾街日報報導，健康狀況最差的紅藍卡優勢計畫參加者，臨終前最後一年退出私人保險的比例比其他參加者多出一倍，轉回傳統型聯邦醫療保險，導致由納稅人稅金負擔的紅藍卡成本因此增加兩倍。

報導指出，紅藍卡優勢計畫參加者養老院開銷遭到私人保險公司拒絕理賠的1周之內，退出私人保險計畫並轉回傳統型聯邦醫療保險的機率增加5倍。

「凱瑟家庭基金會」報告指出，2022年裡，退出私人保險計畫轉回傳統型紅藍卡的民眾，平均每人讓政府開銷比不曾參加私人保險者增加2600元。

聯邦醫療保險 紅藍卡 養老院

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