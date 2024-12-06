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紐時分析身價1270億黃仁勳「合法逃稅」 遺產稅省80億

記者胡玉立／綜合報導
紐約時報專文分析黃仁勳如何「合法逃稅」，指他和許多超級富豪一樣，都是避稅行為的受益者。(路透)
紐約時報專文分析黃仁勳如何「合法逃稅」，指他和許多超級富豪一樣，都是避稅行為的受益者。(路透)

紐約時報5日專文分析美國第十大富豪、現年61歲的Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳(Jensen Huang)如何「合法逃稅」；紐時指稱，身價1270億元的黃仁勳若去世，理論上應向政府繳納40%淨資產作為遺產稅；但黃仁勳家族透過種種避稅策略，可望省下80億元稅款，可能是美國最大避稅行為之一。

紐時查閱黃仁勳的證券和稅務文件發現，他和美國許多超級富豪一樣，都是一系列避稅行為的受益者，讓他得以將大部分財富免稅傳給家人。著名信託和遺產律師布拉特馬赫(Jonathan Blattmachr)為紐時審查黃仁勳向美國證券交易委員會提交文件及他的基金會向國稅局披露的資訊指出，「從遺產稅規畫的角度來看，這是大滿貫；他做得非常出色。」但它也是美國遺產稅被富人大量掏空的一個象徵。

黃仁勳避稅的故事，被視為超級富豪為自身利益扭曲美國稅收制度的研究案例。國會並未明確授權黃家可以這麼做，但這些避稅策略是透過極具創意的律師炮製而成；他們結合了晦澀難懂的聯邦法規、法院的狹隘調查結果，國稅局就個別案件發布的裁決也被當成避稅典範；隨著此類策略廣泛流傳，它們實際已形成法律。 

紐約大學稅法教授赫梅爾(Daniel Hemel)估計，由於使用複雜信託和其他避稅策略，美國最富有的一小群人每年可傳承約2000億元而無需繳納遺產稅。自2000年以來美國最富有者財富增加約四倍，稅收卻幾乎沒變。若遺產稅跟上步伐，政府去年應收到約合1200億元，實際只帶來約合四分之一稅收。隨著共和黨同時控制白宮和國會山莊，遺產稅被掏空趨勢可能進一步加速。

紐時指出，美國1916年採用現代遺產稅；今日一對已婚夫婦可免稅轉移約2700萬元；超過此數字的任何遺產通常應按40%稅率徵稅；但億萬富翁把避稅當作運動；前高盛(Goldman Sachs)高階主管、為川普首任政府擔任首席經濟顧問的科恩 (Gary Cohn)甚至打趣道：「只有白痴才繳遺產稅」。

紐時表示，黃仁勳當然不是白痴；黃仁勳夫婦早在2012年就採取第一步措施，保護自家財產免受遺產稅影響。黃家使用1995年國稅局許可、被稅務專業人士暱稱為「I Dig It」的交易先例；它不僅可以大幅規避遺產稅，還可規避聯邦贈與稅。

黃家以子女利益為名設立「不可撤銷信託」金融工具，將58萬4000股Nvidia股票轉入其中；當時股票價值約為700萬元。錢或股票存入該信託時，除非超過2700萬元贈與稅豁免，否則不必繳納贈與稅；信託內的股票價值即使飆升，也毋須繳遺產稅。如今該信託股票價值逾30億元。

證券備案文件還顯示，2016年，黃家將超過300萬股Nvidia股票投入四份被稱為授予人保留年金信託(GRAT)的避稅工具中；這些股票價值約1億元。GRAT是1993年沃爾瑪聯合創始人前妻奧黛麗‧沃爾頓 (Audrey Walton) 發明的策略；此策略曾遭質疑，稅務法院法官在2000年維持此策略合法性。眾多知名大富豪相繼設立GRAT，為各自家族集體避掉數十億元稅款。

此外，自2007年起，黃仁勳還透過和妻子的慈善基金會進一步減少家人遺產稅；他捐出價值約3.3億元股份，此類慈善捐贈當年可減稅。近年來，黃仁勳的基金會84%捐款捐給GeForce基金，捐出股票如今價值約20億元。

黃仁勳 證券 國稅局

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