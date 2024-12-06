80歲老婦50萬退休金遭騙光 還須付18萬欠稅

馬里蘭州一名80歲婦人遭詐騙，從退休帳戶提領50多萬元存款，由於退休金屬於應稅收入，因此她不但被騙光積蓄，還積欠國稅局(IRS)和州政府將近18萬元的稅款。(美聯社)

華盛頓郵報5日報導，80歲婦人茱蒂絲‧波文(Judith Boivin)遭到冒充政府官員的詐騙集團 蒙蔽，從退休帳戶提領50多萬元存款，帳戶幾乎清空。由於退休金 屬於應稅收入(taxable income)，因此她不但被騙光積蓄，還積欠累計將近18萬元的聯邦稅與州稅。

報導指出，像波文一樣的受害者奉公守法，工作一輩子為退休儲蓄建立安全網，遭到詐騙之後財務損失難以彌補。波文說：「這完全不公平。」

她說，退休存款被騙竟然還要繳稅，感覺彷彿又被騙了一次，「損失數十萬元之後可能還要失去房子，非常可怕。」

根據2023年度報稅紀錄，波文積欠國稅局 (IRS)13萬7000元稅款，另外積欠馬里蘭州政府4萬2000元稅款，合計欠稅17萬9783元。波文被詐騙集團鎖定之後，累計損失近60萬元。

波文表示，實在繳不起欠稅，下場可能是賣房抵債。她說，雖然與丈夫還有社安金，尚有些許存款，但遭詐騙導致退休帳戶大失血，家庭年收入從7萬多元降至3萬1000元。

她說，希望能符合國稅局為經濟困難納稅人提供的「折衷付稅提議」(Offer in Compromise，OIC)計畫來免除欠稅。

報導指出，納稅人獲得「折衷付稅提議」稅務免除並不容易，國稅局必須審核申請人收入、開銷以及包括房屋在內等資產；2023年裡，國稅局收到3萬136件「折衷付稅提議」申請，但只核准1萬2711件，過關比率約42%。

華盛頓郵報報導，像波文一樣的美國老年人經常成為詐騙受害者，國會卻遲遲沒有拿出行動。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)統計，2023年裡，60歲以上成年人累計被騙19億元，所有美國人遭到詐騙的合計金額則超過100億元。