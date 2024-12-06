2起波音737 MAX墜機和解協議 聯邦法院駁回 波音恐承擔巨額賠償

組裝中的波音737Max型客機。波音公司就兩起波音737 MAX型客機墜毀事故與美國政府達成的欺詐認罪協議，遭到聯邦法官駁回，波音勢必進一步承擔賠償責任。(路透)

波音 公司就兩起波音737 MAX型客機墜毀事故與美國政府達成欺詐認罪協議，但遭到聯邦法官駁回，有關裁定勢令波音進一步承擔賠償責任。

德州 聯邦地方法院法官奧康納(Reed C. O'Connor)5日在駁回協議時指出，協議中所要求的獨立監督員，在選擇過程中存在問題，難以監督波音的安全及品質改進，波音與聯邦司法部 有30日時間，向法院通報它們計畫如何處理此案。

兩起涉及波音737MAX的空難，分別發生於2018年及2019年，共造成346人罹難，認罪協議的目的，是在解決與737 Max空難相關的法律責任問題，但遭駁回後波音將面臨更為嚴峻的法律挑戰。

波音與聯邦司法部是在今年7月達成協議承認共謀詐騙美國政府，根據協議波音將支付4.87億元罰款，但與兩起事故死傷者家屬要求的248億元賠償相距極大。

根據協議，獨立監督員的選擇，是由司法部而非法院批准，奧康納對此表示質疑，認為「這使法院在獨立監察員的選擇與監督方面遭到邊緣化，確實削弱了公眾對波音緩刑的信心」。

另外協議中，波音與司法部在雇用獨立監察員時，還必須考慮到種族問題，奧康納對此認為，法院在選擇過程中未能發揮作用。

在波音與司法部達成協議時，兩起空難的受害家屬認為，罰款金額對波音來說只是九牛一毛，讓它逃脫了因飛機設計缺陷造成致命事故的責任。他們又說波音每售出一架飛機的利潤，就比協議中所付的金額大得多。

受害者家屬的代表律師發聲明表示，聯邦法官拒絕認罪協議，是家屬們的重要勝利，「聯邦檢察官及有權勢的辯護律師，不能再制定幕後交易及指望獲得法官批准。受害者可以提出反對意見，當他們有充分理由提出抗辯時，法官就會做出回應」。

對於協議遭駁回，波音暫時沒有回應。