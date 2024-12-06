一周前生成 美東強降雪進入高峰 周末隨暖空氣吹拂減弱

賓州西北部伊利市一帶遭受暴風雪襲擊。雪停後，一名婦女正試圖將汽車從雪堆中挖出來。(美聯社)

一周前開始的「大湖效應」強降雪進入最後壓軸階段；這股最新冷氣團5日席捲五大湖和東北部地區，是美東大部分地區本季迄今最寒冷的一回，新一輪暴風雪 最強峰值出現在5日到6日，然後隨著暖和空氣進入，雪會在周末消散。

一股新冷氣團5日席捲五大湖和東北部個周，是美東大部分地區本季迄今最寒冷的一波。紐約州北部，積雪已超過1呎。(美聯社)

冬季風暴警報、湖泊效應降雪警報和暴風雪警報覆蓋10個州部分地區，過去一天降雪量為幾吋到1呎，過去這周五大湖地區降雪總量達3到5呎。4日稍早，由於濕雪和強風雙重作用，從俄亥俄州 到新英格蘭南部斷電，數萬人處於黑暗中。紐約州北部有兩人在鏟雪後死於心臟病。

中西部、五大湖區和東北部許多地區因冷鋒通過，天氣狀況迅速惡化，加上風力迅速轉變，氣溫出現新的暴跌。5日凌晨前後，匹茲堡附近還發生數十次雷擊。

在賓州西北部伊利周圍，氣象局發布暴風雪警告，稱大雪地區可能出現時速50至60哩陣風，每小時降雪數吋，偶爾伴隨更多閃電和強風，局部地區能見度將接近零，次日風力才會減弱。

國家氣象局稱，俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)在新一輪湖泊效應降雪前，已宣布四個郡進入緊急狀態；到6日為止，降雪可能再增加1呎。

東部湖泊下風處部分地區到7日將新增6至12吋積雪；預計積雪最重區域將位於伊利湖和安大略湖下風處以及休倫湖下風處的加拿大部分地區，可能增加1至2呎以上積雪。

過去一周，每天都有寒冷氣溫紀錄被打破，6日氣溫可能會繼續下降。寒冷氣溫5日從北部平原穿過中西部，進入大西洋中部，比平均低約華氏10到25度，然後在7日向東移動時放緩。

中西部、俄亥俄河谷和阿巴拉契亞山脈南部5日可能出現創紀錄最低溫；辛辛那提和路易斯維爾可能只有20多度。密西西比州北部6日上午氣溫只有10幾度，可能創下歷史新低，北卡羅來納州 山麓地區也將如此低溫，北卡外灘群島(Outer Banks)氣溫20多度。

但周末將有溫和空氣由西向東吹拂而至。