跨性別運動員 被限制參加兩大女子高球賽

兩大女子職業高爾夫巡迴賽LPGA和USGA的主辦單位4日針對參賽者性別資格頒布新規：重大比賽只限天生女性、天生男性以及沒有經歷男性青春期的選手參加。(美聯社)

兩大職業高爾夫球組織的女子職業高爾夫巡迴賽(Ladies Professional Golf Association，LPGA)和美國高爾夫球協會(United States Golf Association，USGA)4日針對參賽者性別資格頒布新規定：重大比賽只限天生女性(born female)選手、天生男性(born male)選手以及沒有經歷男性青春期的選手參加。

性別資格新規將於2025年1月生效。LPGA與USGA聲明表示，新規有助於確保女子高球賽維持競賽公平。

USGA是美國女子公開賽(U.S. Women's Open)等備受矚目高球重要比賽的主辦單位。過去幾年，跨性別 選手參加女子運動比賽、未成年兒童接受變性醫療等議題，都曾引發輿論熱議。

LPGA次級巡迴賽愛普森巡迴賽(Epson Tour)日前發生變性選手戴維森(Hailey Davidson)取得參賽資格的爭議。新版規定上路後，戴維森將失去參加LPGA、愛普森巡迴賽或歐洲女子巡迴賽(Ladies European Tour)的資格。

USGA聲明中表示，現今科學與醫學研究均顯示，不同生理性別之間體育表現有差別，差別從青春期開始就存在。

根據女子職業高爾夫巡迴賽原本的性別規定，准許「符合荷爾蒙治療要求」的跨性別女性參加比賽，政策類似許多職業賽事與大學體育競賽的性別資格，也就是以睪固酮濃度(testosterone levels)做為區分男女選手的主要依據，而不是選手出生時的性別。

女子職業高爾夫巡迴賽與美國高爾夫球協會的新版規定上路後，跨性別運動員不能僅憑接受荷爾蒙療法或變性手術做為性別根據，性別認定將根據是否曾經經過男性青春期(male puberty)。

美聯社報導，出生時為男性的選手必須證明沒有經過第一階段男性青春期後的任何時期，也就是12歲左右的發育期，兩者中時間較早發生為準，選手同時還要符合睪固酮濃度在某個標準以下的規定。