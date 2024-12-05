最高院審理田州「未成年人禁變性」禁令 聯邦大法官恐支持

示威群眾4日聚集在聯邦最高法院外，要求大法官保護跨性別青少年權益。(美聯社)

最高法院大法官 4日加入極具政治色彩、攸關跨性別 青少年醫療保健權利案件的辯論。在兩個多小時的辯論中，保守派大法官似乎對於田納西州 州法禁止未成年人享有性別確認(gender-affirming)護理(即變性)表示贊同。這意味著在這場備受矚目的文化戰衝突中，保守派法官占多數的最高法院將維持禁令。

全國已有24個州通過與田納西州類似法律，禁止對18歲以下青少年使用青春期阻滯劑或激素治療。由拜登政府、三個家庭和一名醫生引發的法律爭議要檢驗的重點是：當跨性別青少年認為醫療保健對其福祉至關重要時，各州的監管是否跨越了憲法界限。

部分大法官從醫學研究仍在不斷發展的角度著眼，說明對經歷「性別不一致」的青少年進行性別確認照護的好處和風險。數名保守派大法官提出的問題是，隨著科學發現的變化而制定的政策，是不是最好由人民選出的州立法者來決定。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)問道：「如果憲法不偏袒任何一方，雙方都有強而有力的科學政策論據，把它留給民主進程，為什麼不是最好呢？」

首席大法官羅伯茲(John Roberts)則指出，歐洲部分衛生當局最近研究警告，有關跨性別青少年治療效果證據不足。英國在獨立審查後，英格蘭國家衛生服務中心(National Health Service)已停止向經歷「性別不一致」的未成年人開立青春期阻斷劑和荷爾蒙。羅伯茲表示，「我們不是解決此類問題的最佳人選。這難道不會讓我們更有理由將決定留給立法機構嗎？」

最高法院審理的美國訴斯克梅蒂案(U.S. v. Skrmetti)案涉及2023年田納西州法通過SB1法律。聯邦政府主張，田納西州禁令存在性別歧視，違反憲法，應被廢除。該案是最高法院多年來審理涉及變性人權利的最重大案件。目前保守派大法官以6比3占多數。最高法院預計明年6月底對此案做出裁決。