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杭特拜登逃稅案遭撤銷 聯邦法官批：憲法未給總統重寫歷史的權力

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統(左)特赦次子杭特(右)，聯邦法官不得不從，但加州聯邦法官斯卡西在終止追究杭特拜登逃稅案的同時，直斥拜登特此舉是「改寫歷史」。(路透)
拜登總統(左)特赦次子杭特(右)，聯邦法官不得不從，但加州聯邦法官斯卡西在終止追究杭特拜登逃稅案的同時，直斥拜登特此舉是「改寫歷史」。(路透)

總統拜登全面特赦次子杭特‧拜登(Hunter Biden)後，先是德拉瓦州聯邦地區法官諾利卡(Maryellen Noreika)撤銷對杭特的非法持有槍械起訴，而加州聯邦法官斯卡西(Mark Scarsi)也終止追究他的逃稅案。

不過斯卡西在終止審判書中直斥拜登特赦兒子是「改寫歷史」，指出即使總統擁有特赦的權力，「但憲法並沒有賦予總統改寫歷史的權力」。

杭特非法持槍及逃稅，遭聯邦特檢官起訴後兩罪俱發，原定在本月稍後宣判刑期，但身為父親的總統拜登，最終一反先前的承諾，還是特赦了杭特。

拜登在宣布赦免兒子時，在聲明中指理由是杭特曾吸毒成癮，更重要一點是聯邦檢察官是基於政治壓力，把他單獨挑出來檢控。

不過斯卡西在撤銷此案的判詞時，反駁拜登將之推諉於檢察官的說法，「總統聲稱杭特‧拜登是由於嚴重毒癮而遲交稅款，又說他遭受到不同的待遇，這種說法是意味著杭特是屬於因毒癮而未能及時繳稅。然而他不是如此」。

斯卡西直指杭特逃稅並非受毒癮影響，因為杭特承認在「毒癮清醒後」，「在很長的一段時間內」在購買奢侈服裝及找伴遊時繼續逃稅。

判詞又指出，杭特承認「有足夠的金錢來繳付到期時的部分或全部稅款」，然而「在他清醒很久之後，並沒有繳納稅款，而是為了維持他的生活方式」。

更令斯卡西不滿的是，杭特的代表律師在要求撤銷此案時，只是提交了拜登有關赦免兒子的新聞稿網上鏈接，而不是官方的赦免令。他直斥「新聞稿並不是赦免令」。

拜登特赦兒子的做法招來許多民主共和兩黨人批評，特別是杭特辯護律師團想盡辦法撤銷罪名，卻始終沒能提出證據證明檢方是惡意起訴，這些都說明拜登的特赦理由非常牽強。

杭特‧拜登 加州 德拉瓦州

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