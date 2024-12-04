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重擦亮巨人招牌 英特爾新CEO任務艱鉅

記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾(Intel)執行長基辛格(Pat Gelsinger)突然退休，英特爾積極尋覓新執行長人選，但要扛起擦亮昔日晶片巨人的招牌，讓巨頭重返昔日榮耀，這項重大任務難度可說是整個公司「製程」中最難的部分。

新的執行長面對兩大困境，在業務面上已有纏鬥多年的超微、後來居上的NVIDIA(輝達，另譯英偉達)，在技術與良率上，近幾年遲遲難達成市場的期望，更因良率影響成本陷入困境。

AI時代，加速運算是重中之重的產品線，英特爾近年的困境之一，是雖然已有相關產品，但遠不如NVIDIA與超微，在兩大強敵包圍下還要有效提升市占率，是第一項艱難任務。

英特爾至今仍是處理器霸主，但過去在個人電腦和傳統伺服器市場的地位已經不夠了，投資人不僅把焦點放在處理器領域，掌握AI加速器才是被看重的未來。

英特爾接受美國政府補助後，需繼續掌握晶圓代工服務(Intel Foundry Services，IFS)的主導權，這就等於該公司在可預見的未來，都必須扛著這項業務，但在技術和製程研發上，面對具備人才又願意大力投資的台積電，是艱難的天險。

英特爾先前喊出2030年之前成為全球第二大晶圓代工業者，但當老二簡單，離台積電的距離才是重點，要撼動台積電地位沒那麼容易。

台積電 投資 AI

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