基辛格「被退休」英特爾要付1200萬元分手費

英特爾執行長基辛格閃電退休，可望拿到最高達1200萬美元的分手費。(路透)

根據一項監管文件顯示，英特爾(Intel)執行長基辛格(Pat Gelsinger)閃電退休 ，可望拿到最高達1200萬美元的分手費。基辛格擔任執行長不到四年就被迫下台，英特爾在物色新執行長之際，將由兩位副手掌兵符。

路透報導，英特爾表示，這筆資遣費包括190萬美元的18個月底薪，以及1.5倍的目標獎金340萬美元，分18個月支付。根據路透計算，基辛格在2024年擔任執行長的這11個月也符合領取年度紅利資格，如此一來總領取金額約為1200萬美元。

英特爾上周召開董事會，董事認為基辛格耗費巨資的重整計畫未奏效後，基辛格於12月1日請辭退休。路透報導，董事會告訴基辛格，他可以選擇退休或被解職。而他選擇退休下台。

基辛格意外「閃退」，震撼全球半導體業，各大重量級媒體引述知情人士消息，揭露基辛格下台的內幕：他掌舵近四年來，扭轉英特爾頹勢的計畫都未見成效，逐漸耗盡董事會的信心與耐心，上周遭遇逼退壓力，最後無奈選擇退休。

基辛格黯然離開英特爾，「誰是英特爾下一任CEO？」成為業界另一個焦點。分析師認為，無論誰接手都將面臨艱難挑戰，儘管英特爾有它政治意義，但僅靠政府支持並無法解決問題。

美國政府依據「晶片 法」(CHIPS and Science Act)敲定補助英特爾近80億美元，雖有助益，但款項僅占公司不到兩個季度的資本支出。

英特爾新任執行長可能還得面臨季辛格不願做出的選擇：出售公司部分業務。

華爾街有幾個揣測人選，包括現為鎧俠(Kioxia)執行董長的史密絲，甚至建議應該挖角超微(AMD)執行長蘇姿丰。Rosenblatt證券公司分析師摩塞斯曼指出，在創新循環比以往更密集的當前，要找到有多年經驗的外部執行長絕非易事。

綜合彭博資訊、路透及英國金融時報等媒體的報導，英特爾董事會去年便因擔心該公司在設計AI晶片的腳步落後於NVIDIA(輝達，另譯英偉達)與超微等對手，持續對基辛格施壓，雙方的對立在上周達到一觸即發的關鍵時刻。

基辛格一度被封為「英特爾救星」，他18歲開始在英特爾工作，但在2009年離職，成為VMware執行長，2021年重返英特爾時，承諾將重新奪回該公司的晶片製造領先優勢，並為英特爾規畫四年藍圖，然而壯志未酬，先遭逼退。

英特爾表示，在董事會尋找執行長繼任者期間，財務長辛斯納(David Zinsner)、及英特爾產品部門執行長霍特豪斯(Michelle Johnston Holthaus)將擔任臨時共同執行長。英特爾董事會獨立主席葉里(Frank Yeary)將任臨時執行董事長。

基辛格沒能成功改造英特爾，最後只能離開，這樣的結果，台積電創辦人張忠謀 2021年在一場演說中即曾預言。當時張忠謀提到，英特爾規定65歲就必須退休，基辛格很難在退休前將英特爾拉回盛況。如今，基辛格以63歲的年齡退休，時間比張忠謀預期早了兩年。