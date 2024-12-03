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向印度裔比「雙中指」+種族歧視言論 白人女子爆走全被錄下

編譯周辰陽／即時報導

加州洛杉磯國際機場（LAX）日前發生一名白人女性搭乘接駁車時，朝著一對夫婦跟兩人的小孩口出種族歧視言論，甚至比出「雙中指」的不雅手勢。受害人則將遭辱過程錄下，並且上傳到社群媒體。

每日郵報與加州當地媒體KABC報導，印度裔美國人婚禮攝影師陶菲克（Pervez Taufiq）偕妻子妮可（Nicole）11月24日帶著3個孩子飛往洛杉磯，要跟家人共度感恩節，並且跟該名白人女性搭乘同一班聯合航空班機。

根據陶菲克夫婦的說法，這名女性的奇怪行為早在機上就開始了。當時，這名女子坐在兩人的11歲兒子附近，並且詢問他不是印度人，接著開始發表種族歧視言論。

當飛機降落後，陶菲克一家跟該名女子又搭上了同一班接駁班車，其中一個孩子指著停機坪上的飛機。陶菲克回憶，「他對飛機十分著迷，因為我們為了工作經常旅行。然後，她對著我們的4歲和8歲孩子說，『閉嘴，就閉嘴』」。

該名白人女性咆哮道，「你們家來自印度，你們不守規矩，你們認為你們可以推每一個人」。從陶菲克上傳IG的影像可見，這名白人女性雙手比中指，接著說，「你們他X的瘋了」。

陶菲克質疑對方，「印度人瘋了，妳告訴我要再來點咖哩，對吧？」。該名女子則口出帶有種族歧視色彩的穢言，當陶菲克要求保全把對方帶走時，該女性說，「他不在乎種族歧視，你對我種族歧視，我是美國人」。

陶菲克當即回敬「我們也是」，但該女子卻說，「你不是美國人」，接著又說，「不，最初不是，你來自他X的印度」。當陶菲克稱自己在美國出生時，該女子卻說，「不，你才不是，這沒寫在你的護照上」。

據轉述，該名女子最後還是下了車。有位乘客告訴聯航工作人員，「她越界了，喝醉了，我們需要她下車」。一名聯航職員告訴陶菲克一家人，她可能被列入禁飛名單。

妮可表示，目睹此事的人們沒有介入幫忙，「所有旁觀者的緘默真是震耳欲聾，我知道人們不喜歡置身於不舒服的情形，但沉默真的在一定程度上像是在支持侵略者」。陶菲克一家表示，他們正尋求提告，希望查出該名女子的身份。聯航則向記者表示，沒有其他資訊可供分享

種族歧視 印度 洛杉磯國際機場

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