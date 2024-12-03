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航空業超級盃 全美機場周日通關旅客飆新高 衝破309萬人次

編譯周芳苑／綜合報導
全美機場1日通關進行安檢的旅客數量達309萬人次創新高 。圖為芝加哥歐海爾機場擠滿旅客。(美聯社)
全美機場1日通關進行安檢的旅客數量達309萬人次創新高 。圖為芝加哥歐海爾機場擠滿旅客。(美聯社)

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA)指出，感恩節假期旅行1日達高峰，全美機場通關進行安檢的旅客數量達309萬人次創新高。今年總計有10天旅客人次創歷年同日新高。

1日機場旅客人數打破7月創下的前一次紀錄301萬人次。

市調機構德勤(Deloitte)上個月調查發現，全美近五分之一受訪者計畫感恩節或聖誕節假期搭機，顯示旅遊需求依然強勁。

感恩節前後是旅行高峰，有些機場和航空公司稱之為「超級盃」(Super Bowl)，航空業者想方設法避免混亂，同時也考驗旅客的耐心；航班追蹤網站FlightAware 數據顯示，全美航班一周內取消的比率不到0.5% ，約83%航班準時。

這段旅行高峰期間也遇到一些氣候挑戰，導致全美數千航班延誤。

聯邦航空管理局(FAA)為因應交通擁堵，周末放緩佛州一些機場流量。據FlightAware ，1日航班取消量微增，約120航班，佔總數不到0.5%。

新州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)一直存在問題，一星期來空中交通管制人員短缺情況日益嚴重，FAA因而放慢航班速度、導致延誤；FlightAware稱，該機場11月30日、12月1日航班延誤比率各約三分之一和四分之一。

旅遊需求強勁，航空公司紛紛湧入國內市場，導致供過於求，因此， 多家航空公司近幾個月來減少航班，連帶推升票價。

提供優質旅遊體驗與國際航線的航空業者業績較好，主打平價航班的航空公司備受挑戰，精神航空(Spirit Airlines) 上個月便聲請第11章破產。

美國鐵路公司(Amtrak)2日電線損壞，導致費城和紐約市之間的列車上午停駛。在感恩節後的繁忙日子，乘客報稱車班被取消或經歷長達數小時延誤。有些人被迫改搭巴士，上班上課都受到影響。

感恩節 費城 超級盃

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