我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

看見兒子尚在人世 新州母驚喜交加

編譯陳韻涵／綜合報導
美國人質艾登‧亞歷山大的母親耶爾‧亞歷山大看到被哈瑪斯俘虜420天的兒子出現在宣傳影片上，既驚駭又欣慰。(路透)
美國人質艾登‧亞歷山大的母親耶爾‧亞歷山大看到被哈瑪斯俘虜420天的兒子出現在宣傳影片上，既驚駭又欣慰。(路透)

哈瑪斯俘虜的20歲美國人質艾登‧亞歷山大(Edan Alexander)的母親看到兒子還堅強的活著，既驚駭又欣慰。

哈瑪斯旗下卡薩姆旅(Qassam Brigades)11月30日透過通訊平台「Telegram」發布宣傳標題為「時間不多」的影片後數小時，亞歷山大的母親耶爾‧亞歷山大(Yael Alexander)接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)視訊訪問；她表示，看到兒子出現在哈瑪斯上傳的宣傳影片中，讓她震驚之餘也鬆了一口氣。

她說：「看到這段影片，我知道他仍堅強的活著，讓我放下心中大石，令人訝異」。

亞歷山大在新澤西州成長，自願加入以色列軍隊服役，他當時駐紮在加薩郊外而被俘。

耶爾說：「看到他說話、哭泣，光是看著他，我到現在仍在發抖；他在影片中多次落淚，看到亞歷山大這樣，我很難受，這真的很煎熬。」

耶爾表示，哈瑪斯的影片發布後不久，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)致電關心。

耶爾轉述，「他(內唐亞胡)告訴我，他支持我們」，並表示以色列當局將「盡一切所能」，達成釋放人質的協議。

內唐亞胡辦公室在兩人通話後發表聲明表示，他對亞歷山大和其他人質的經歷「感同身受」，並向他們保證，以色列「持續堅定的努力，透過各種方式協助人質返家，包括落入敵人手中的人質」。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人薩維特(Sean Savett)發布聲明譴責哈瑪斯，指這段影片「殘酷地提醒世人，哈瑪斯對美國等多國公民所進行的恐怖活動」。

薩維特表示，「我們一直與亞歷山大的家人保持聯繫，若哈瑪斯同意釋放人質，加薩的戰爭明天就會停止，加薩人的苦難將即刻告終，早在幾個月前就該結束了」。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

「海洋奇緣2」航向錢海 感恩節票房大賣2億

下一則

哈瑪斯公布20歲以裔美國人質影片 白宮：提醒世人哈瑪斯暴行

延伸閱讀

中國新任駐以色列大使履新 肖軍正：盼以巴戰火早日平息

中國新任駐以色列大使履新 肖軍正：盼以巴戰火早日平息
以色列續攻加薩釀15死 哈瑪斯與埃及商討停火事宜

以色列續攻加薩釀15死 哈瑪斯與埃及商討停火事宜
中國新任駐以色列大使履新 肖軍正：盼以巴戰火早日平息

中國新任駐以色列大使履新 肖軍正：盼以巴戰火早日平息
以黎停火生效 哈瑪斯稱樂見、準備好為加薩達成協議

以黎停火生效 哈瑪斯稱樂見、準備好為加薩達成協議

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
接近退休年齡的民眾若經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。(美聯社)

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

2024-11-24 19:09
紐約時報引述官員說法，指美中這次曾討論釋放中國國安部間諜徐延軍。（美聯社）

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

2024-11-27 10:33
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…