看見兒子尚在人世 新州母驚喜交加

美國人質艾登‧亞歷山大的母親耶爾‧亞歷山大看到被哈瑪斯俘虜420天的兒子出現在宣傳影片上，既驚駭又欣慰。(路透)

遭哈瑪斯 俘虜的20歲美國人質艾登‧亞歷山大(Edan Alexander)的母親看到兒子還堅強的活著，既驚駭又欣慰。

哈瑪斯旗下卡薩姆旅(Qassam Brigades)11月30日透過通訊平台「Telegram」發布宣傳標題為「時間不多」的影片後數小時，亞歷山大的母親耶爾‧亞歷山大(Yael Alexander)接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)視訊訪問；她表示，看到兒子出現在哈瑪斯上傳的宣傳影片中，讓她震驚之餘也鬆了一口氣。

她說：「看到這段影片，我知道他仍堅強的活著，讓我放下心中大石，令人訝異」。

亞歷山大在新澤西州成長，自願加入以色列 軍隊服役，他當時駐紮在加薩 郊外而被俘。

耶爾說：「看到他說話、哭泣，光是看著他，我到現在仍在發抖；他在影片中多次落淚，看到亞歷山大這樣，我很難受，這真的很煎熬。」

耶爾表示，哈瑪斯的影片發布後不久，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)致電關心。

耶爾轉述，「他(內唐亞胡)告訴我，他支持我們」，並表示以色列當局將「盡一切所能」，達成釋放人質的協議。

內唐亞胡辦公室在兩人通話後發表聲明表示，他對亞歷山大和其他人質的經歷「感同身受」，並向他們保證，以色列「持續堅定的努力，透過各種方式協助人質返家，包括落入敵人手中的人質」。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人薩維特(Sean Savett)發布聲明譴責哈瑪斯，指這段影片「殘酷地提醒世人，哈瑪斯對美國等多國公民所進行的恐怖活動」。

薩維特表示，「我們一直與亞歷山大的家人保持聯繫，若哈瑪斯同意釋放人質，加薩的戰爭明天就會停止，加薩人的苦難將即刻告終，早在幾個月前就該結束了」。