拜登目標2030年前建50萬座充電站 目前僅9州設102座

洛杉磯一輛電動車正在充電站充電。拜登政府原計畫將設50萬座充電站，截至目前全國只有紐約等九州完成102座充電站。(歐新社)

拜登 政府2021年編列75億元預算，計畫在2030年前興建50萬座充電站，以推廣國人購買電動車 ，不過三年來僅有102座充電站開始營運，進度過於緩慢，成為消費者購買電動車的最大絆腳石。

據每日郵報(Daily Mail)報導，拜登政府2021年矢言10年內在全國普設50萬座充電站，消除駕駛的里程焦慮，不過截至目前為止，全國只有紐約、夏威夷、俄亥俄、賓州等九州完成102座充電站。

其實早在5月間，聯邦充電站興建計畫進度緩慢就飽受外界批評，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)當時辯稱：「興建一座充電站，不僅要把設備埋入地底，還涉及其他公共工程，第一批充電站已經進入施工。」並強調2030年達標的時程不變。

另外拜登政府能源暨交通聯合辦公室主任克萊因(Gabe Klein)也指出：「預計今年內，將有數百座聯邦補助充電站可以投入運營。」不過2024年首季電動車銷量已從8.1%下降至7.0%，顯示電動車需求正在走下坡。

報導指出，全國共有九州利用聯邦經費興建新的充電站，有四州進入施工階段；還有十餘州完成施工簽約，但仍有17州尚未公布計畫；今年8月間，拜登政府宣布再撥款5億2100萬元，以便繼續在29州興建充電站與替代燃料設施。

不過國會共和黨人並不埋單，聯邦眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers，華盛頓州)、鄧肯(Jeff Duncan，南卡羅來納州)與葛瑞芬斯(Morgan Griffith，維吉尼亞州)聯手發函提出質疑：「我們非常擔心在你們的規畫下，納稅人的稅金無法嚴格把關。」

除了施工進度緩慢，聯邦充電站還必須滿足車主對快速充電的期望，目前全國約有1萬座快速充電站，其中2000座是特斯拉 (Tesla)快速充電站，亦即30分鐘內完成100%充電，其餘非特斯拉充電站因性能不佳而被車主詬病。

聯邦充電站設置地點距離高速公路交流道不超過1哩範圍，必須在半小時內充到97%電量並提供150千瓦電力，克萊因指出，聯邦充電站將從2026年至2028年陸續完工，屆時納稅人就可以看到成績。