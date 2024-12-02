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「海洋奇緣2」航向錢海 感恩節票房大賣2億

編譯徐薏茹／綜合報導
迪士尼人氣動畫電影續集「海洋奇緣2」在感恩節假期周末吸引大批觀影人潮，票房大賣2億2100萬元，創下紀錄。(美聯社)
迪士尼人氣動畫電影續集「海洋奇緣2」在感恩節假期周末吸引大批觀影人潮，票房大賣2億2100萬元，創下紀錄。(美聯社)

迪士尼人氣動畫電影續集「海洋奇緣2」(Moana 2)在感恩節假期周末吸引大批觀影人潮，票房大賣2億2100萬元，創下紀錄，再加上持續發燒的「魔法壞女巫」(Wicked)、「神鬼戰士II」(Gladiator II)，電影院迎來空前的周末盛況。

「海洋奇緣2」備受期待，但這部續集原本計畫作為迪士尼串流平台Disney+的影集播出，所幸最後仍決定搬上大銀幕，成績超乎預期，其五日的首映周票房創下感恩節電影市場的新紀錄，先前的最佳紀錄是2019年「冰雪奇緣2」(Frozen 2)的1億2500萬元。

除了國內感恩節假期的好成績，「海洋奇緣2」的海外市場另外帶來1億6530萬元的票房，全球票房累計3億8600萬元，在今年全球首映票房中排名第二。

與此同時，「魔法壞女巫」的熱潮絲毫沒有減退，其五日的假期周末票房達1億1750萬元，兩周的全球票房累計3億5920萬元，在不考慮通貨膨脹的情況下，該片現在已經成為票房最高的百老匯改編電影，超越1978年「火爆浪子」(Grease)的1億9000萬元。

另一部續集電影「神鬼戰士II」表現也相當穩定，與首映周末相比票房下滑44%，票房為4400萬元，全球票房已累計3億2000萬元。

這三部電影一同推動感恩節周末的票房，總票房達到創紀錄的4億2000萬元，比以往多出1億元以上。

對於近幾年困難重重的電影業來說，這無疑是個勝利的周末，展現出好萊塢票房機器依舊超強的吸金能力，在「海洋奇緣2」、「魔法壞女巫」、「神鬼戰士II」上映之前，票房收入落後疫情前水平約25%。

「全國影院業主協會」(National Association of Theater Owners)主席兼執行長歐里瑞(Michael O'Leary)表示，這一次感恩節周末展現了大預算強片和行銷結合時所帶來的可能性，「我們非常樂觀地認為，這個周末是我們全力邁向未來的開端」。

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