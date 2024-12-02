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Temu、Shein等來勢洶洶 美加英澳1/5網購來自中國企業

記者顏伶如／綜合報導
中國購物平台Shein和電商Temu，提供廉價商品直接從中國出貨，西方零售業者備感壓力。(美聯社)
中國購物平台Shein和電商Temu，提供廉價商品直接從中國出貨，西方零售業者備感壓力。(美聯社)

美聯社1日報導，母公司為拼多多(PDD Holdings)的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等中國電商來勢洶洶，今年底假期購物季將對西方競爭對手造成龐大壓力。

報導指出，在Temu買東西就像到遊樂場打街機遊戲，差別在於不是用搖桿操作夾起玩具，而是透過滑鼠或手機螢幕查看各式各樣價格便宜到令人心動的商品，彈出螢幕的旋轉輪盤提供贏得折價券的機會，特價商品倒數計時則讓消費者感受「要買要快」的迫切感。

美聯社分析，這就是「衝動購物」(impulse purchases)的網路新世界，消費者能有大量選擇，天天都是「網購星期一」(Cyber Monday)，消費者只要按下一鍵就能享受立即快感，等到包裹寄達時，興奮感覺可能早以消退。

Temu與希音都深諳社群媒體操作，同樣提供浩瀚無盡的廉價商品，絕大多數根據即時下單直接從中國出貨，西方零售業者在今年底假期購物季備感壓力。

商業軟體公司Salesforce說，今年底購物季美國、英國、澳洲、加拿大的網購消費裡，估計每五筆就有一筆是向總部位於亞洲的電商平台購買：希音、Temu、TikTok Shop以及阿里巴巴集團旗下的全球速賣通(AliExpress)；分析師說，中國可望從海外各地賺進1600億銷售額，Temu與希音業績占絕大多數。

總部位於新加坡的希音以年輕女性為目標對象，經常與網紅搭檔促銷。Temu目標對象則不分性別，橫跨各個年齡層。Temu「黑色星期五」(Black Friday)某些商品折扣下殺到三折。

居家生活部落客艾倫．弗羅爾斯(Ellen Flowers)說，為了節省開銷，餐桌是3500元買的，但搭配椅子在Temu單價僅25元。

她說，衣服也是Temu買的，不過品質或剪裁好壞參差不齊，如果買到不合適的衣服，因不願為了退貨還花運費，常常直接捐給二手用品店，因為退貨運費幾乎跟商品等值。

電商 新加坡 澳洲

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