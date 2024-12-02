黑五買氣升溫 電商銷售增加14% 實體店微幅成長0.7%

今年的黑色星期五買氣上升，顯示消費者仍願意打開荷包進行消費。圖為梅西百貨的購物人潮。(美聯社)

最新數據顯示，今年「黑色星期五 」的零售銷售比去年同期成長3.4%，電商 銷售為一大亮點，顯示精打細算的消費者只要找到合適產品，仍願意打開荷包消費。

Mastercard SpendingPulse數據顯示，感恩節隔天的黑色星期五零售銷售(扣除汽車)年比增長3.4%，增速快於去年同期。其中，實體門市銷售成長0.7%，低於去年同期，但電商銷售成長率加速至14.6%，成一大亮點。

對零售商來說，門市銷售增幅趨緩，顯示業者更難吸引對價格敏感的客戶上門，原因包括物價居高不下，消費者也更常比價、等待最划算的價格。一些消費者表示，正縮減購物預算，對購物也更謹慎。

黑五 銷售額常被視為年底購物季消費者支出的風向球，特性已持續改變，人們正拉長採購期，提早採買禮品，網購金額也持續上升，但實體門市折扣愈來愈少見。

Adobe數據顯示，在黑五當天，電商銷售衝上創紀錄的108億美元，Salesforce的數據也顯示黑五的網路銷售額成長7%到175億美元。另據Sensormatic Solutions的初步數據，實體門市客流量比去年減少8.2%，午後是最熱門的進店購物時光。

分析大量消費者信用卡與簽帳卡數據的Facteus指出，百思買(Best Buy)和目標百貨(Target)的黑五業績與去年同期幾乎持平，現在購物者加強以手機、筆記型電腦和桌上型電腦等裝置網購，有望嘉惠亞馬遜(Amazon)和沃爾瑪(Walmart)等強攻電商的業者。

Mastercard經濟機構首席經濟學者梅爾絲說：「消費者正等待機會，並多所琢磨，在黑五當天購物。」在黑五來臨的前兩周，電商銷售較和緩，實體門市銷售較旺，意味著人們仍有消費意願，但對要採買的品項更謹慎，也在找尋更划算的商品。