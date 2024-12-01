全美第一艘 匿蹤驅逐艦朱瓦特號配備高超音速武器

美軍在匿蹤戰艦「朱瓦特號」加裝高超音速武器系統，提高其威懾力。(美聯社)

美國海軍目前共有三艘匿蹤驅逐艦在服役中，但其所配備的先進火砲系統由於成本高昂而從未啟用。軍方決定將之改裝用來搭載美國首款高超音速武器，成為一個可從更遠距離展開快速精確打擊的平台。第一艘改裝的「朱瓦特號」(DDG1000 USS Zumwalt)即將於下周出塢。

高超音速武器的飛行速度超過五馬赫，是音速的五倍，而且機動性更強，更難被擊落。過去20年，美國研發多款高超音速武器，但俄羅斯 及中國已在試驗這種武器，尤其是早前俄軍試驗超音速遠程導彈「榛樹」襲擊烏克蘭 並取得成功，無疑給美國增加了壓力。

首艘配備高超音速導彈的「朱瓦特號」改裝工程是在密西西比州 杭廷頓·英格爾斯工業公司造船廠(Huntington Ingalls Industries shipyard)進行，據悉是用於「常規快速打擊」；高超音速武器像彈道導彈一樣發射，以超過音速七到八倍的速度飛行，然後擊中目標。

這個高超音速武器系統是由美國海軍和陸軍聯合開發，每艘匿蹤驅逐艦將配備四個導彈發射管，每個發射管裝有三枚導彈，即共配備12枚高超音速武器。

按照原先設計，「朱瓦特級」驅逐艦是以「先進火砲系統」作為主要攻擊武器，但由於每枚火箭助推砲彈的成本在80萬到100萬元之間，價格考慮下該系統被取消。

華盛頓智庫「哈德遜研究所」國防事務分析師克拉克(Bryan Clark)認為，這是一個代價高昂的失誤，但現在反而從失敗中取得勝利，將其改造成浮動的高超音速武器平台，大大提高匿蹤驅逐艦的實用價值。

第一艘接受改裝的「朱瓦特號」是於2023年8月抵達船廠，如今即將改裝完成。船廠發言人表示，它將於12月第一個星期出塢，為下一輪測試和重返艦隊做準備。