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入冬首場大雪亂交通 東岸多州進入緊急狀態

記者胡玉立／綜合報導
東部今年冬季第一場大雪恰好趕上感恩節假期結束和購物周末，賓州和紐約州部分地區宣布進入緊急狀態。紐約上州洛威爾市一位居民正在清除人行道上深及膝蓋的積雪。(美聯社)
東部今年冬季第一場大雪恰好趕上感恩節假期結束和購物周末，賓州和紐約州部分地區宣布進入緊急狀態。紐約上州洛威爾市一位居民正在清除人行道上深及膝蓋的積雪。(美聯社)

東岸今年冬季第一場大雪恰好趕上感恩節假期結束和購物周末，紐約州北部伊利湖沿岸城鎮和賓州西北部被大雪覆蓋，紐約州部分地區宣布進入緊急狀態，賓州宣布進入災難狀態，官員警告試圖在假期返家的旅客可能面臨危險；寒冷天氣和大雪可能持續到下周。

AccuWeather氣象學家達西瓦(Alex DaSilva)11月30日表示五大湖地區可能會在未來一周的新風暴中降雪量增加12 英吋。

目前的風暴從11月28日下午開始一直持續到29日，為中西部和東北部的部分地區帶來白色感恩節，到29日晚，這起冬季暴風雨達到頂峰，賓州西北部出現了「數量非常可觀」的降雪，有超過40英寸、甚至50英寸的區域。達西瓦表示，湖泊效應風暴將持續到12月3日，屆時所謂的「艾伯塔快艇」(Alberta clipper)將會到來。

國家氣象局11月30日表示，「本周末旅行將極其困難和危險，尤其是在積雪可能很快累積數呎的地區。」

賓州90號州際公路部分路段及紐約高速公路往賓州的西行車道11月30日都已關閉。紐約州、俄亥俄州和密西根州部分地區降雪近2呎，賓州西北端降雪約29吋。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)簽署災難緊急狀態公告；他表示，賓州西北部伊利郡(Erie County)部分地區降雪近3呎，預計12月2日晚上還會有更多降雪。賓州警方11月29日上午6時至30日上午6時的24小時內，處理了200起交通事故。

氣象部門表示，本周北極寒冷空氣也為北部平原(Northern Plains)帶來比平均氣溫低華氏10至20度的嚴寒；北達科他州部分地區因此發布寒冷天氣警報。預計到12月2日，冷空氣將在東部三分之一地區移動，氣溫將比平均值低約10度。

密西根州部分地區遭受湖泊效應大雪襲擊，11月29日密州蓋洛德(Gaylord)降雪量24.8吋，創下下半島(Lower Peninsula)北部城市單日降雪量新紀錄。蓋洛德之前的日降雪量紀錄為17吋，是1942年3月9日當天創下。

過去三天從蘇必略湖(Lake Superior)上空湧至的降雪，在30日中午之前，已讓密西根州上半島(Upper Peninsula)部分地區覆蓋在逾2呎的積雪中。

國家氣象局密西根州分局象學家查普曼(Lily Chapman)表示，持續的湖泊效應陣雪可能會在2日上午在密州東部上半島再增加超過1呎降雪，上半島西部可能會增加6吋至10吋以上降雪。

賓州 密西根州 紐約州

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