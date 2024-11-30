我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區感恩節驚魂 愛車與4歲女兒被劫 警方迅速追回

爭議不亞於蓋茨 川普欽點前國安官員巴特爾任FBI局長

黑色星期五 網購金額108億創紀錄 AI搜尋優惠更方便

中央社／華盛頓30日報導
消費者在「黑色星期五」促銷搶購日於線上花費了創紀錄的108億美元，許多人使用人工智慧（AI）工具來尋找最優惠的交易。(歐新社)
消費者在「黑色星期五」促銷搶購日於線上花費了創紀錄的108億美元，許多人使用人工智慧（AI）工具來尋找最優惠的交易。(歐新社)

奧多比分析公司11月30日指出，美國消費者在「黑色星期五」促銷搶購日於線上花費了創紀錄的108億美元，許多人使用人工智慧AI）工具來尋找最優惠的交易。

中央社引述法新社報導，奧多比分析公司（Adobe Analytics）表示，總銷售額比2023年的黑色星期五高10.2%。

一年一度感恩節隔天的「黑色星期五」促銷日這天，銷量最高的商品包括玩具、珠寶、家用電器、護膚和護髮產品、服裝和電子設備。

奧多比數位透視（Adobe Digital Insights）分析師潘迪亞（Vivek Pandya）表示，考慮到黑色星期五搶購熱潮傳統上以實體店為主，今年網購銷售額突破100億美元大關對電子商務來說實屬一個重要里程碑。

奧多比表示，消費總額高並非由於價格通膨，而是需求上升所致，並補充說，電子產品價格已連續26個月下滑，今年10月價格較去年同月低2.9%。

AI似乎發揮了重要作用。奧多比表示，運用AI來協助引導消費者的網站，流量比去年的黑色星期五激增1800%。

奧多比的調查發現，消費者使用AI不僅是為了尋找最好的折扣，也是用來快速找到特定商品或獲得產品推薦。

每年的黑色星期五標誌著美國年終節日銷售旺季的開始。

奧多比表示，隨著黑色星期五促銷活動的持續，預計線上消費者今明兩天將再大灑52億和56億美元。「網購星期一」銷售額預計將創下132億美元的紀錄，比2023年增加6.1%。

奧多比數據顯示，從11月28日到12月2日整整5天期間，消費者線上消費總額預計將達406億美元，比去年增加7%。

黑色星期五 AI 人工智慧

上一則

入冬首場大雪亂交通 紐約、賓州等東岸多州進入緊急狀態

延伸閱讀

節日購物季包裹盜竊最猖獗 86%買家這樣與小偷鬥智鬥勇

節日購物季包裹盜竊最猖獗 86%買家這樣與小偷鬥智鬥勇
黑色星期五購物旺季開跑 美網購金額估高達110億美元

黑色星期五購物旺季開跑 美網購金額估高達110億美元
網購高峰期來了 詹樂霞呼籲當心詐騙

網購高峰期來了 詹樂霞呼籲當心詐騙
黑五購物省錢找特價 華人有秘訣

黑五購物省錢找特價 華人有秘訣

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
接近退休年齡的民眾若經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。(美聯社)

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

2024-11-24 19:09
紐約時報引述官員說法，指美中這次曾討論釋放中國國安部間諜徐延軍。（美聯社）

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

2024-11-27 10:33

超人氣

更多 >
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失