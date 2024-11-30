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防「門廊包裹盜竊」 8成改送辦公室或親友家

編譯廖振堯／綜合報導
偷包裹的案件，在節日增多。(紐約讀者陳女士提供)
偷包裹的案件，在節日增多。(紐約讀者陳女士提供)

「門廊包裹盜竊」(porch piracy)屢見不鮮，小偷們在購物季、節慶時尤為猖獗，民眾也紛紛採取不同的防盜措施保護自己的包裹，調查顯示86%的買家都採取了某些防範措施。

居家警報系統廠商Vivint的調查指出，最受歡迎的方法包括將包裹改送到可收貨的工作單位或親友家中(84%)、用貨運更安全的業者(83%)、指定送達時段(83%)、上鎖的包裹置物櫃或遞送箱(80%)、主動追蹤包裹運送進度(55%)、安裝有視訊功能的智慧門鈴(43%)。65%的受訪者認為他們的防盜策略非常有效，不過也有14%的受訪者承認，他們放太多心思在追蹤包裹動向上。

由於擔憂包裹失竊，購物行為也出現變化。21%受訪者調整習慣以盡可能地降低遭竊風險，其中13%選擇提供送貨安全性更高的零售商、6%更傾向店內取貨、5%在旺季期間完全避免網購。

據該調查，超過10%的民眾在過去一年中曾遇過包裹失竊，這些受害者中28%在黑色星期五購物時遭竊、11%在網路星期一(Cyber Monday)遭竊。包裹盜竊行為導致買家平均損失134.40元，其中有6%損失超過500元。34%的受訪者稱他們失竊的是節日禮物，擾亂了美好佳節，24%因包裹失竊而不得不遲送禮物、17%無力購買新禮物。

包裹失竊後，受害者平均花費68元補買商品，逾20%補買物品的價值超過100元。61%消費者表示他們從零售商獲得了全額賠償，其中69%表示他們對零售商處理索賠的方式感到滿意，然而19%表示沒有收到任何賠償。在各零售商中，亞馬遜(Amazon)最有可能提供全額賠償(70%)，百思買(Best Buy)不賠償的比率最高(22%)。eBay在協助解決包裹失竊案件的滿意度最高(88%)，其次是目標百貨(Target)的83%、百思買的78%和亞馬遜的75%。

零售商 亞馬遜 目標百貨

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