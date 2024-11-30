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「讓亞馬遜付錢」 亞馬遜員工爭薪資全球大罷工

記者胡玉立／綜合報導
全球亞馬遜員工發動「讓亞馬遜付錢」罷工行動，呼籲增加工資、改善工作條件。(歐新社)
全球亞馬遜員工發動「讓亞馬遜付錢」罷工行動，呼籲增加工資、改善工作條件。(歐新社)

全球最大電商亞馬遜(Amazon)員工在全年最繁忙的黑色星期五黃金購物周末舉行罷工。總部位於瑞士的UNI全球工會與進步國際組織(UNI Global Union and Progressive International)表示，亞馬遜員工抗議行動已開始，自黑色星期五起在全球20多國示威抗議亞馬遜「虐待勞工、環境惡化和威脅民主」，呼籲增加工資、改善工作條件並允許員工加入工會。

工會宣布，這次罷工稱為「讓亞馬遜付錢」(Make Amazon Pay)反抗日，從「黑色星期五」持續至「網路星期一」(Cyber Monday)，預計美、德、英、日、印度、巴西等地主要城市都有抗議活動。

罷工可能導致假期間送貨延誤。今年是第五年出現「讓亞馬遜付錢」示威行動。據今年稍早財報，亞馬遜至2023年占全球黑五銷售額18%，假期總銷售額逾1700億元。

UNI秘書長霍夫曼 (Christy Hoffman) 表示，「亞馬遜不懈追求利潤，是以工人、環境和民主為代價。貝佐斯(Jeff Bezos)的公司花數百萬元阻止工人組織起來，但世界各地發生的罷工抗議活動顯示，工人對正義、工會代表權的渴望無法阻止。我們一致要求亞馬遜公平對待員工，尊重基本權利，停止破壞旨在保護我們所有人的系統。」

亞馬遜發言人哈茲(Eileen Hards)28日為其工人待遇辯護表示，「該工會組織故意誤導，持續宣揚不實說法。事實是亞馬遜從第一天起，就提供豐厚薪酬、福利和絕佳的機會。我們在全球創造超過150萬職位，提供現代化、安全且有吸引力的環境。」

亞馬遜今年稍早宣布投資22億元，以提高美國倉儲及運輸員工薪資。該公司稱，其倉儲及運輸員工平均基本時薪現為22元，若加上福利價值，平均時薪逾29元。

聯合國國際勞工組織2022年報告發現，疫情後的通貨膨脹和生活成本上升，一直在降低全球最低工資的價值。通膨上升讓集體罷工行動更易出現。

亞馬遜 罷工 黑色星期五

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