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利用手機數據追蹤送貨點 竊團專偷iPhone包裹

編譯陳韻涵／綜合報導
近來犯罪集團針對聯邦快遞運送新款AT&T iPhone的包裹竊案激增，有時甚至出現嫌犯與被害人之間的暴力情事。(美聯社)
近來犯罪集團針對聯邦快遞運送新款AT&T iPhone的包裹竊案激增，有時甚至出現嫌犯與被害人之間的暴力情事。(美聯社)

電信商AT&T的客戶最近紛紛收到通知，稱歹徒利用手機數據追蹤並竊取貨物，尤其是裝有iPhone的包裹。

警方報告表示，犯罪集團針對聯邦快遞(FedEx)運送新款AT&T iPhone的包裹竊案激增，有時甚至出現嫌犯與被害人之間的暴力情事。

美國廣播公司新聞網(ABC News)取得執法公告報導，「嫌犯送貨前取得手機追蹤送貨位置，藉此從送貨員或消費者端攔截包裹」，「隨著犯罪分子運用各項策略、技術和手法偷竊，受害者與嫌犯的暴力衝突加劇」。

北維吉尼亞州已通報77起宅配商品盜竊案，紐約警方則在調查至少55起類似竊案，全美各地都有類似犯罪情事，凸顯令人憂心的趨勢。

AT&T發出聲明表示，「我們與執法單位和貨運商合作，保護包裹安全寄達。」

聯邦快遞發出聲明表示，「我們制定嚴格的安全保障計畫，定期提醒團隊成員，送貨員人身與包裹安全的重要性。」

當局表示，竊賊為掩人耳目，通常會偽裝成送貨員，利用線上食品配送商「DoorDash」的袋子，穿上亞馬遜(Amazon)或建築工人背心，以假亂真。

警方表示，這些嫌犯往往在送貨員把包裹放在收件人家門口後立即出動，神不知鬼不覺的偷走包裹。

一對男女慣竊上周在芝加哥黛門大道(Damen Avenue)附近住宅行竊，過程被安全攝影機拍到。ABC芝加哥分台WLS報導，攝影機拍到三起不同的盜案，看似同一夥人所為。

影片顯示，一名女子走到受害住戶的前門，先是在人行道上跳舞，接著她從門廊上抓起一個包裹，跑向停在對街的接應車輛，揚長而去；WLS報導，房主發現後對竊賊咆哮，但已來不及。

WLS取得的另一段畫面顯示，一名男子的單手手臂已經夾了一個包裹，他在受害住戶的台階上撿起另一個包裹，從容返回先前作案用的灰色汽車內。

兩名受害女子已向芝加哥警局報案，希望有人能指認影片中的竊賊。

一名受害者說：「他們以相同的方式出現，抽著菸，看似一對夫妻，就像邦妮和克萊德(Bonnie and Clyde)。」

邦妮和克萊德是1920年代大蕭條時期(Great Depression)著名的「鴛鴦大盜」。

AT&T 芝加哥 大蕭條

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