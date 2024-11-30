送禮物和歡樂 聖誕老人火車穿梭阿帕拉契山礦區82年

CSX鐵路公司的假日列車於24日晚間抵達田納西州煤鄉爾文鎮，聖誕老人下車和鐵軌旁等候多時的小朋友揮手致意。CSX每年聖誕節前夕都會為阿帕拉契山脈煤礦區一帶的小鎮居民，帶來滿滿的禮物和歡樂，這項傳統已有82年歷史。(美聯社)

打從1943年起，肯塔基州 、維吉尼亞州 和田納西州阿帕拉契山脈煤礦區一帶的小鎮居民，每逢感恩節 前的星期六，都殷殷企盼著一件大事：聖誕老人搭著火車，為等在CSX鐵路沿線全長110哩的民眾，帶來滿滿的禮物和歡樂。

今年是聖誕老人火車第82次運行，於感恩節前的周六等在鐵軌旁邊的孩子，已是第三、第四代，甚至還有第五代。

維吉尼亞州海西市(Haysi)居民歐文斯(Sandra Owens) ，55年前因為結婚從德拉瓦州搬到肯塔基州。她在兒子滿3歲時，首次體驗到聖誕老人火車的「魔力」。她說：「我每年都盼著它，天天倒數它的到來。」

今年，歐文斯帶著孫子孫女來等火車，手裡還拿著一個粉紅色枕頭套，上頭用墨水寫著：「謝謝CSX和第82列聖誕老人火車的所有志工。」

聖誕老人火車是從肯塔基州謝爾比納(Shelbiana)出發，大家在黎明到來前，就在火車沿線等待，每一站都有幾十到幾百人。聖誕老人和他的助手會在火車後部扔出絨毛玩偶，一群群「精靈」志工背著裝滿禮物的袋子，呈扇形散開，確保每個孩子都拿到禮物回家。

他們每年分發的禮物超過15噸，包括帽子、手套、毛毯、棋盤遊戲、滑板和泰迪熊⋯⋯等等。

儘管這些偏遠鄉村社區居民已經比過去更容易買到聖誕禮物，但住在維吉尼亞州雪花市(Snowflake)的居民多爾蒂(Donna Doughetry)，今年還是和侄女跋涉前往附近的布萊克莫爾堡(Fort Blackmore)，因為他們相信，這珍貴的家庭傳統值得好好延續下去。她說：「他們真的是太好了，它展現了真正的聖誕精神。」

CSX員工認為，被選為聖誕老人列車志工是一種榮幸。今年，傑西·亨斯利(Jesse Hensley)和妻子安吉(Angie Hensley)雙雙擔任火車志工。亨斯利是CSX機械師，為了這份榮耀已爭取35年。

「聽到哨聲響起，我們非常興奮，」安吉回憶道： 「我還是小女孩的時候，夢想就是搭乘這列火車；沒想到，自己能夠在有生之年，夢想成真。」