我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

送禮物和歡樂 聖誕老人火車穿梭阿帕拉契山礦區82年

記者胡玉立／綜合報導
CSX鐵路公司的假日列車於24日晚間抵達田納西州煤鄉爾文鎮，聖誕老人下車和鐵軌旁等候多時的小朋友揮手致意。CSX每年聖誕節前夕都會為阿帕拉契山脈煤礦區一帶的小鎮居民，帶來滿滿的禮物和歡樂，這項傳統已有82年歷史。(美聯社)
CSX鐵路公司的假日列車於24日晚間抵達田納西州煤鄉爾文鎮，聖誕老人下車和鐵軌旁等候多時的小朋友揮手致意。CSX每年聖誕節前夕都會為阿帕拉契山脈煤礦區一帶的小鎮居民，帶來滿滿的禮物和歡樂，這項傳統已有82年歷史。(美聯社)

打從1943年起，肯塔基州維吉尼亞州和田納西州阿帕拉契山脈煤礦區一帶的小鎮居民，每逢感恩節前的星期六，都殷殷企盼著一件大事：聖誕老人搭著火車，為等在CSX鐵路沿線全長110哩的民眾，帶來滿滿的禮物和歡樂。

今年是聖誕老人火車第82次運行，於感恩節前的周六等在鐵軌旁邊的孩子，已是第三、第四代，甚至還有第五代。

維吉尼亞州海西市(Haysi)居民歐文斯(Sandra Owens) ，55年前因為結婚從德拉瓦州搬到肯塔基州。她在兒子滿3歲時，首次體驗到聖誕老人火車的「魔力」。她說：「我每年都盼著它，天天倒數它的到來。」

今年，歐文斯帶著孫子孫女來等火車，手裡還拿著一個粉紅色枕頭套，上頭用墨水寫著：「謝謝CSX和第82列聖誕老人火車的所有志工。」

聖誕老人火車是從肯塔基州謝爾比納(Shelbiana)出發，大家在黎明到來前，就在火車沿線等待，每一站都有幾十到幾百人。聖誕老人和他的助手會在火車後部扔出絨毛玩偶，一群群「精靈」志工背著裝滿禮物的袋子，呈扇形散開，確保每個孩子都拿到禮物回家。

他們每年分發的禮物超過15噸，包括帽子、手套、毛毯、棋盤遊戲、滑板和泰迪熊⋯⋯等等。

儘管這些偏遠鄉村社區居民已經比過去更容易買到聖誕禮物，但住在維吉尼亞州雪花市(Snowflake)的居民多爾蒂(Donna Doughetry)，今年還是和侄女跋涉前往附近的布萊克莫爾堡(Fort Blackmore)，因為他們相信，這珍貴的家庭傳統值得好好延續下去。她說：「他們真的是太好了，它展現了真正的聖誕精神。」

CSX員工認為，被選為聖誕老人列車志工是一種榮幸。今年，傑西·亨斯利(Jesse Hensley)和妻子安吉(Angie Hensley)雙雙擔任火車志工。亨斯利是CSX機械師，為了這份榮耀已爭取35年。

「聽到哨聲響起，我們非常興奮，」安吉回憶道： 「我還是小女孩的時候，夢想就是搭乘這列火車；沒想到，自己能夠在有生之年，夢想成真。」

維吉尼亞州 肯塔基州 感恩節

上一則

為愛點燈 愛州老兵為阿茲海默症病妻打造聖誕社區

下一則

防「門廊包裹盜竊」 8成改送辦公室或親友家

延伸閱讀

穿越阿巴拉契山脈3州...聖誕老人火車穿梭礦區82年 等候孩童已第5代

穿越阿巴拉契山脈3州...聖誕老人火車穿梭礦區82年 等候孩童已第5代
感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食

感恩節火雞吸引…南加聖谷黑熊下山 翻垃圾桶覓食
感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災

感恩節蒙陰影 紐約布碌崙連傳火災
華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮

華人新一代延續傳統 感恩節「喜結連理」紛辦婚禮

熱門新聞

民主黨26日晚無預警發表賀錦麗鼓勵支持者的影片。(截自@TheDemocrats在X的影音)

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

2024-11-26 23:38
（取自FSIS）

華人夫妻經營「御香食品」爆李斯特菌感染 1嬰兒死亡

2024-11-23 18:34
58歲萊恩．小林(中)21日還在加密貨幣網體育館附近，向過往行人呼籲尋找女兒漢娜。但警方發現小林24日死亡。(美聯社)

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

2024-11-25 19:29
一項調查結果顯示，許多民眾離開職場時，其實還沒有做好退休的財務準備。(美聯社)

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

2024-11-26 11:59
皮膚科醫師較傳統的工作時程和更靈活的工作時間，吸引了更多女性選擇進入該領域。（美聯社）

這科別工時正常、壓力小、收入高 醫學生搶進

2024-11-23 09:14
接近退休年齡的民眾若經濟狀況許可，明年起將能在401(k)退休帳戶放進更多存款。(美聯社)

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

2024-11-24 19:09

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕