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美軍同意再購入2批F-35戰機 單價恐更高

中央社／華盛頓28日電
美軍預計再購入兩批次F-35戰機，但恐怕需要付出更多錢。圖為數架美軍F-35停在航母上，11月14日參與日韓在東海的演練。(路透)
美軍預計再購入兩批次F-35戰機，但恐怕需要付出更多錢。圖為數架美軍F-35停在航母上，11月14日參與日韓在東海的演練。(路透)

五角大廈與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）就再購買2批次F-35匿蹤戰機達成口頭協議。但因新批次變得更精密、軍方購買數量變少與通膨，戰機單價恐將更貴。

國防新聞（Defense News）引述洛馬公司與F-35聯合計畫辦公室（F-35 Joint Program Office）共同聲明指出，這份初步協議將涵蓋第18、19批次F-35戰機生產。

聯合計畫辦公室與洛馬指出，雙方仍在談判合約一些最終細節，待正式簽約時會公布確切採購數量與價格。洛馬公司財務長馬拉維（Jay Malave）今年10月於公司法說會時已透露，他們預期2024年底前能與軍方達成採購第18與19批次。

先前涵蓋第15到第17批次的採購合約是在2022年敲定，當時共計提供398架各型F-35供美軍、國際研發夥伴及對外軍售之用，總金額達300億美元。

F-35聯合計畫辦公室估計，第15到17批次時F-35A（美國空軍版）單價為8250萬美元，F-35B（美軍陸戰隊版，能短場起飛與垂直降落）單價1億900萬美元，F-35C（艦載機版）單價1億210萬美元。

雖然第18與19批次的戰機單價尚未公布，但外界預期會更貴。洛馬公司已說，由於最新批次的F-35更精密，但美國軍方卻打算減少採購數量，再納入通膨因素，勢必推升戰機價格。

總統當選人川普在第一任之初就曾抱怨過F-35太貴，這次勝選後內定入閣負責削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），日前也以無人機才是空戰的未來為由貶低F-35，稱有人戰機在無人機時代已過時，「卻還有傻子在打造像F-35的有人戰機」。

五角大廈 馬斯克 聯邦政府

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