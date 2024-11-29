空投火雞到阿拉斯加偏鄉 她自豪精準外送：從沒砸到人

熱心的阿拉斯加居民用小飛機到偏遠地區空投火雞給出門不便的民眾過節。(美聯社)

阿拉斯加處處荒野、交通不便，當地居民凱姆(Esther Keim)連續第三年駕駛小飛機低空緩慢飛過中南部農村地區，為無法輕易到店裡購物的人們空投冷凍火雞，讓大家歡喜過感恩節 。

凱姆每年為偏鄉居民送30至40隻火雞，從安克拉治(Anchorage)以北飛往德納利(Denali)山麓，飛行距離最遠100哩。

阿拉斯加住家約僅20%有公路經過，到了冬天，偏遠居民出門必須靠小飛機或雪地摩托車，經常用結冰河流充當臨時道路。

熱心的阿拉斯加居民用小飛機到偏遠地區空投火雞給出門不便的民眾過節。(美聯社)

空投火雞並非凱姆的創舉，她從小在阿拉斯加農莊長大，一位家庭朋友假期時向她的家人和附近其他人空投火雞，平常還會送來報紙、有時夾放口香糖。

凱姆和家人大約25年前搬到阿拉斯加市區，幾年前，凱姆得知郊區一個家庭沒有太多感恩節餐食後，便和父親重建一架小飛機，展開送火雞任務。

藉由口耳相傳和社群媒體 貼文，凱姆送火雞的溫暖舉動不斷拓展，今年一共對常年住在無道路可通的小屋裡的民眾送出32隻冷凍火雞，絕大多數趕在26日前送達。

盧斯(Dave Luce)的家庭是受益者，他們的住屋四面都是美麗的山景，但到了冬天，需每月一次騎雪地摩托車90分鐘，才能到最近的城鎮補給；盧斯已經80歲了，愈來愈少騎車進城，今年凱姆送來12磅重火雞，足夠他們家和鄰居享用，他們凱姆小時候就認識她，覺得她很貼心，是真正的朋友。

有時，凱姆會請人同行幫忙空投火雞，有時候則是她負責扔火雞，由朋友黑斯廷斯(Heidi Hastings)駕駛飛機。

熱心的阿拉斯加居民凱姆，用小飛機到偏遠地區空投火雞給出門不便的民眾過節。(美聯社)

有些善心人士透過臉書 (Facebook)聯繫凱姆捐款。她將火雞用塑膠垃圾袋包裹，安排空投，還好阿拉斯加很冷，不必擔心冰箱容量不夠。凱姆透過社群媒體與居民約定送火雞，務必看到有人出來拿取火雞。

凱姆空投時要盡可能準確，她自認技術愈來愈好，從來沒有讓冷凍火雞擊中房屋、建築物、人或狗。

凱姆說，三年來空投火雞最大回報是民眾的熱烈回應，有些人記錄她扔火雞的過程，並發送影片和文字表示感謝。她希望設立非營利組織募集更多捐款，嘉惠及全州更多地區的人，而且不限送火雞。