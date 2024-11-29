「黑五」不再瘋狂 他們為何仍一大早在店門口排隊？

拜手機購物方便之賜，過去黑五排隊搶購的場面已經大幅減少。(美聯社)

網路購物的興起和零售商 提前開始促銷活動，「黑色星期五 」已不再是往年那樣的瘋狂購物盛宴。儘管黑色星期五的光環消退，仍有一群頑固的黑五 死忠消費者選擇黎明即起，衝去商店排隊，狂飲咖啡提神，在商場消磨一整天，享受血拼之樂。

實際挑選商品 更勝在網路上搜索

來自匹茲堡的黑五購物者帕薩雷利(Jennifer Passarelli) 帶著她十來歲的女兒一起血拼，她向華爾街日報說：「我們走路、補充水分，竭盡全力，我們把這一切歸結為一門科學，別人則認為我們瘋了。」

黑五死忠粉絲喜歡逛街，不介意排隊，甚至與其他購物者建立出某種共同情誼。對他們來說，沒什麼比擠進商店走道，為挑剔家人買到完美小物更令人狂喜；這樣的滋味，永遠無法透過谷歌搜索的過程獲得。

帕薩雷利說：「我們起得很早，確保店門一開我們就到了。」這位副典獄長表示，他們的黑五購物之旅通常從梅西百貨開始，那裡會有DJ播放節日歌曲。

已成家庭傳統 母女倆共享購物時光

對許多人來說，黑五購物也是一種家庭傳統。現年51歲，家住賓州的二年級老師萊因哈特(Jennifer Reinhardt) 說，她都是和她媽媽一起共度這非常特別的購物時光。她的母親今年80歲，母女倆趁著黑五共同購物已有36年。

其實不到20年前，輿論還在為黑色星期五是否失控而爭論不休。2008年，紐約長島一名沃爾瑪員工被一群衝向打折電視和其他商品的人群踩死；為平息混亂，部分零售商開始在感恩節關門，次日上午較晚開門。與此同時，網路購物興起，購物者毋需在大清早挨凍排隊，就能買到最優惠商品。

市場研究公司Circana首席零售顧問科恩(Marshal Cohen)表示，2016年感恩節後第二天，百貨公司實體銷售達到頂峰。後來，COVID-19疫情再次帶來打擊，許多人紛紛避開人潮擁擠的商店。RetailNext分析公司數據顯示，近年黑五客流量回升，但去年與2017年相比，仍下降27%。

零售貿易組織ICSC執行長麥吉(Tom McGee) 表示，長期以來，黑五被認為是陷入困境的商店轉虧為盈的日子，但它對零售商來說，已不再像以前那麼重要。