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「黑五」躺在家血拼 行動裝置下單達1281億元 超越桌機

編譯周芳苑／綜合報導
在黑五之前，消費者已經開始網購，圖為亞馬遜一處物流中心正在處理貨運包裹。(歐新社)
在黑五之前，消費者已經開始網購，圖為亞馬遜一處物流中心正在處理貨運包裹。(歐新社)

面對黑色星期五(Black Friday)大減價，許多消費者感恩節當天便使用手機網購、搶折扣先機，零售商也因應行動購物風潮，黑五折扣在網上提早登場，涵蓋電視、玩具到藍牙擴音器等各式商品。

手機上網非常方便，阿朵比分析公司(Adobe Analytics)調查推估，今年11和12月行動裝置支出(mobile spending)金額將達創新高的1281億元，較去年同期大增12.8%。

沃爾瑪(Walmart)和目標市場(Target)等主要零售商感恩節關閉實體店面，要到29日才重新開門，但熟悉科技的18至24歲年輕人不受關門限制，與家人邊過感恩節邊坐在沙發上滑手機血拼。

零售應用程式推陳出新，透過行動裝置從零售網站購物變得更容易。

軟體服務供應商Salesforce主管施瓦茨(Caila Schwartz)說，先前很多人透過手機瀏覽，最後回到電腦下單購物，但隨著零售業者對Google Pay和Apple Pay等支付方式力求簡便、為會員顧客儲存訂單資訊並提供其他便利，手機瀏覽與電腦下單之間的差距縮小。

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)行銷助理教授金敏京(Minkyung Kim，譯音)指出，Z世代習慣用手機購物和比價，助長行動消費，可能帶動家人跟進。

阿朵比表示，11月、12月全美透過手機、平板電腦及筆記型電腦下單購物的行動支出預計將占線上支出53%，總額將超過去年所預期的1130億元。

阿朵比分析的數據顯示，11月前24天內，51.6%的線上購物透過行動裝置進行，高於去年同期的49.5%，在這段期間，消費者透過手機、平板電腦和其他行動裝置共消費399億元，年增13.3%。

33歲德州消費者勒布朗(Thalia LeBlanc)喜歡亞馬遜(Amazon)和諾斯崇(Nordstrom)的應用程式，讓她更輕鬆購物並還清商店品牌信用卡，獨家優惠和折扣也讓她一再重返這些網站購物。

行動購物領導業者亞馬遜推動應用程式不遺餘力，假期前夕推出超低價商店Amazon Haul，購物者只能透過應用程式才能選購。

Salesforce則發現，零售業者也藉由提供詳細商品資訊、更好的行動應用程式和網站，讓更多購買高價商品的消費者在手機上下單購物。

感恩節 亞馬遜 零售業

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