整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

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記者何卓賢／綜合報導
感恩節前夕，民眾在沃爾瑪芝加哥一家門店購物。(路透)
感恩節前夕，民眾在沃爾瑪芝加哥一家門店購物。(路透)

隨著28日(周四)感恩節和29日(周五)黑色星期五的到來，全美正式進入年末假期購物季。這兩天有哪些店還能去、哪些服務暫時停止？美聯社整理各行業營業時間信息，幫助大家不跑空。

●政府大樓

政府辦公室、郵局、法院和學校，感恩節不開放。

●銀行和證券交易所

證券交易所和銀行感恩節當日關門；股市在周五開市時間縮短，將會在美東時間下午1時提前收市。

●快遞服務

快遞公司FedEx和UPS的一般取件和送件服務，感恩節當日暫停。然而，還有部分關鍵服務會在特定地點繼續提供。

●零售門店

沃爾瑪(Walmart)：感恩節當天關門；大部分門店黑五當日會在當地時間早6時迎客。

目標百貨(Target)：感恩節當天關門；大部分門店黑五當日會在當地時間早6時迎客。

梅西(Macy's)：感恩節當天關門；大部門門店黑日當日早6時開門，延長營業時間至晚11時。

柯爾百貨(Kohl's)：感恩節當天關門；許多門店黑五當日會在當地時間早5時迎客，詳情需諮詢本地門店。

好市多(Costco)：感恩節當天關門，黑五正常營業，具體營業時間需諮詢本地門店。

CVS：感恩節當天提早關門，具體營業時間需諮詢本地門店。

Walgreens：大部分門店感恩節當天關門，詳情需諮詢本地門店。

●超市

全國大部分超市，為了照顧感恩節當日需要購買聚餐食材的民眾，仍然會開門，但是，應該有不少超市會提早關門。具體營業時間需諮詢具體超市門店。

感恩節 黑五 證券

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