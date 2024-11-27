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法官責未交資產 朱利安尼庭上哭窮：付不了帳單

編譯徐薏如/綜合報導
前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼在誹謗官司中被判需賠1億4600萬元，26日他在法院怒懟法官，抱怨自己生活難以維持。(美聯社)
前紐約市長、川普前私人律師朱利安尼在誹謗官司中被判需賠1億4600萬元，26日他在法院怒懟法官，抱怨自己生活難以維持。(美聯社)

編譯徐薏如/綜合報導

紐約市長、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)在誹謗官司中被判需賠1億4600萬元，26日他在法院怒懟法官，抱怨自己生活難以維持。

紐約聯邦法官利曼(Lewis Liman)稱朱利安尼未能遵守法官命令交出其資產，朱利安尼憤怒回應：「你對我的指控是錯誤的，我沒有車、沒有信用卡、沒有現金，我的所有都被拿走了，他們停止我的商業帳戶，我沒辦法付我的帳單。」

利曼說朱利安尼看起來並不像窮困潦倒，警告他不得有進一步的發怒行為。

此次在紐約聯邦法院舉行聽證會，部分是由於前喬治亞州選務人員弗里曼(Ruby Freeman)和莫斯(Shaye Moss)母女委託律師指控，朱利安尼在挑戰2020年大選結果過程中誹謗兩人遭到控告，弗里曼和莫斯的律師稱朱利安尼未遵守法院命令，將資產交給兩人。

朱利安尼的新律師卡馬拉塔(Joseph Cammarata)表示朱利安尼已經交出一項資產，即一輛1980年賓士SL500敞篷車，該輛車曾為好萊塢傳奇女星洛琳白考兒(Lauren Bacall)所有。

弗里曼和莫斯的律師內森(Aaron Nathan)表示，朱利安尼已經交出該輛賓士車，但未交出車輛所有權狀(title)。

利曼指示必須交出戶口本，說「沒有所有權狀的車沒有意義」，質疑朱利安尼為何無法取得新的文件。

利曼對卡馬拉塔說：「你的當事人是有能力的人，他曾是聯邦檢察官，說他無法申請所有權…」接著朱利安尼打斷他的話，開始大聲反駁。

他搖頭咆哮到：「我已經申請了！我還能怎麼做，自己做一個嗎？你暗指我沒有盡心盡力，這完全不正確。」接著他抱怨自己的財務困難。

喬治亞州 紐約市 信用卡

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