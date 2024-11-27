6年賺124億搭機選位費 參院批5航空業者 高層被傳喚

參院常設調查小組委員會抨擊五家美國航空公司針對選位收費，大賺特賺。(美聯社)

參院 常設調查小組委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)26日抨擊五家美國航空公司針對選位收費，大賺特賺。

參院常設調查小組委員會公布最新報告，顯示美國航空(American)、達美航空(Delta)、聯合航空(United)、 精神航空(Spirit) 、邊疆航空(Frontier)2018年至2023 年間收取的選位費用高達124億元，光是去年，聯航選位費就賺進13億元，2018年以來首度超過行李託運收費。

收費座位包括加大腿部空間的座位、靠近飛機前部「首選」座位，靠窗或靠走道座位。

全美多數主要航空公司雖然已取消標準經濟艙改票費，卻加收選位費用，而且競相增加高檔座位以增加收入。報告批評這是「垃圾費」(junk fees)。

消除「垃圾費」一直是拜登 政府首要任務。參院常設調查小組委員會主席、康州民主黨參議員布魯門索(Richard Blumenthal) 指出，航空業者高層已被傳喚，將在12 月4 日舉辦的聽證會上作證，該聽證會主題是「天空極限─航空公司收費新啟示」(The Sky’s the Limit—New Revelations About Airline Fees)。

美國航空協會(Airlines for America)代表航空業者發聲稱，如今搭機變得更實惠，旅客可以選擇自己想要在機上支付的費用；小組委員會顯然不理解航空業為旅客和員工帶來的價值，剛公布的報告只不過是另一個假日旅遊的話題。

最新報告並批評精神、邊疆等廉價航空 業者2022 年至2023 年間付2600萬元給登機口工作人員抓捕不遵守航空行李規定的乘客，導致乘客被迫付行李費、甚至錯過航班。

精神航空透過聲明表示，該公司的服務和定價透明，嚴行機場政策是確保乘客受到公平對待，並且遵守所有稅法和法規。

邊疆航空也回應，指出支付登機口人員佣金旨在激勵團隊成員確實遵守行李尺寸要求，力求乘客得到公平對待，保護了多數遵守規則的乘客。